Todo parece calmado mientras el doctor Michael Robinavitch (Noah Wyle) camina con sus airpods oyendo “Baby” de Robert Bradley. El galeno se apresta a un nuevo día en ‘la fosa del Pitt’, como llama a la sala de emergencias del Hospital de Pittsburg, en Estados Unidos. Camina a paso ligero, esquiva unas ramas, cruza la pista, pero justo al entrar al nosocomio y quitarse los auriculares, todo cambia: decenas de pacientes esperan --parados y otros, con suerte, sobre una silla-- el turno de atención en un centro médico que, aún sin los recursos óptimos, parece mucho más de lo que cualquiera de su clase tendría en Latinoamérica.

‘La fosa del Pitt’ es el espacio donde se desarrolla “The Pitt”, el nuevo drama médico de MAX que ha desatado –más en las últimas semanas—una controversia por la supuesta similitud con aquel clásico de la vieja TV titulado “ER Sala de Emergencias” (1994-2009). Pero para ver y comentar “The Pitt” no es requisito obligatorio haber visto la serie de culto creada en los noventas por ese titán de las letras estadounidenses llamado Michael Crichton. Cada producto puede distinguirse por separado.

Creada por R. Scott Gemmill, esta nueva serie de 15 episodios cuenta el drama diario que los médicos, residentes y estudiantes de medicina que sirven en el Hospital de Pittsburg enfrentan para salvar la mayor cantidad de vidas de los visitantes de emergencia. A la cabeza del equipo, como lo dijimos líneas arriba, se encuentra Michael Robinavitch, un doctor que equilibra su amplio conocimiento médico con el manejo humano que despliega en cada situación compleja.

En sus dos primeros episodios, “The Pitt” no ha ahondado en casi ninguna de las capas emocionales que puede tener este galeno. Sí se han esforzado en retratarlo como alguien listo para decidir en los momentos más urgentes, o como un jefe capaz de asignar funciones, escuchar a quienes le piden consejos, pero, sobre todo, dedicar las palabras adecuadas en momentos trágicos. Porque de estos hay muchos, como cuando Michael debe decirle a un par de jóvenes padres de familia que su hijo de 18 años presenta muerte cerebral y, simplemente, no hay marcha atrás.

El doctor Robby en la azotea del Pitt. (Warrick Page/MAX) / Warrick Page

Parte del encanto de los dramas médicos tienen que ver con la posibilidad de ver, casi en primera persona, las complejidades del cuerpo humano. Descubrir afecciones, ensayar posibles soluciones, ver si estas funcionan, y celebrar el hecho de rescatar un ser humano del filo de la muerte. “The Pitt” no es la excepción a la regla y, a lo largo de sus dos episodios ya estrenados, seremos testigos de diversas situaciones con variado grado de dificultad. Desde adultos con vómitos repetitivos y sin explicación, hasta niños que cayeron dormidos tras consumir marihuana (sin saberlo), pasando por ancianos que solo necesitan los santos óleos, o inclusive atletas aficionados que terminaron con los músculos rotos tras un triatlón y terminan colapsando sobre una camilla cualquiera.

Si quisiéramos trazar una línea que parta en dos el elenco de “The Pitt”, bien podríamos establecer un equipo liderado por médicos y residentes, y otro por estudiantes. En el primero está el ya mencionado Dr. Robinavitch, pero también aparecen la doctora Collins (Tracey Ifeachor), quien sobrelleva los síntomas de su segundo embarazo, el doctor Langdon (Patrick Ball), quien intenta compensar su talento con un carisma que tal vez no tiene, la residente Dra. Mohan (Supriya Ganesh), dueña de una personalidad singular, la residente Dra. McKay (Fiona Dourif), una madre soltera que parece abierta a hacer buenos amigos, y la residente Dra. King (Taylor Dearden), quien sobresale ante todos por su capacidad, pero a ratos parece perder el control de la situación.

La doctora Dana es una especie de sombra del Dr. Robinavitch. (Warrick Page/MAX) / Warrick Page

En un segundo grupo están los estudiantes, quienes llegan al Pitt para aplicar sus conocimientos, pero sobre todo para aprender en situaciones de alta exigencia. Aquí aparecen Javadi (Shabana Azeez), hija de dos respetados doctores del nosocomio, quien se la pasa todo el primer episodio disculpándose con quienes la vieron desmayarse al ver una extremidad rota durante una cirugía de emergencia, Whitaker (Gerran Howell), un temperamental estudiante de cuarto año que quiere ser el orgullo de su humilde familia y, finalmente, la doctora Santos (Isa Briones), quien no tuvo ningún tipo de dificultad en generar múltiples molestias por su trato altivo y “bordeando” el hostigamiento (como diría Whitaker).

Aunque en el Pitt, en honor a la verdad, no todos tienen seis o siete años estudiando ni llevan residencias u ostentan grandes especializaciones. También hay enfermeras (“Ellas nunca se equivocan”, en palabras de Robinavitch), agentes de seguridad, abogados, agentes del servicio social, y hasta operarios de limpieza que parecen haber cultivado una extraña cercanía con el hospital, la cual los hace regresar a trabajar incluso tras haber conseguido su jubilación.

El estudiante de cuarto año de medicina, Dr. Whitaker intentando salvar al Sr. Milton. (Warrick Page/MAX) / Warrick Page

En medio de este ambiente con médicos, residentes y estudiantes de medicina y demás, el Pitt se mueve bajo la afluencia de decenas de pacientes que, día a día, acuden para recuperarse de un imprevisto. La serie de MAX no muestra casi escenarios en exteriores, pero, ciertamente, estos no hacen falta. Se abre la puerta principal del nosocomio y veremos, apretujados, parados, vociferando o desesperados, a ciudadanos –estadounidenses o inmigrantes—intentando llamar la atención del equipo médico que arriba mencionamos. Así aparece un señor que exige lo atiendan “porque presenta golpes en el pecho”. También un joven que lleva a su madre porque esta vomita sin parar hace horas, aunque luego se descubra que en realidad ella está bien y ha fingido para que su hijo sea atendido por una psicóloga y detenga sus supuestos deseos ‘asesinos’.

Quedan aún 13 episodios de esta primera temporada de “The Pitt” (ahora se estrenarán cada jueves). La serie ha optado en tocar casi por encima una debacle reciente: la pandemia del coronavirus. A manera de flashbacks, el doctor Robinavitch no necesita siquiera cerrar sus ojos para que vengan a su mente los recuerdos de una sala repleta de pacientes luchando contra un virus que arrasó con cientos de miles de personas en todo el planeta.

La interna Dra. Santos intenta conversar con Javadi, estudiante de tercer año de medicina que sirve en el Pitt. (Warrick Page/MAX) / Warrick Page

En la evocación, todos aparecen con mascarillas, muchos con respirador artificial, y varios sobre camillas ubicadas en medio de los pasadizos. Todo indica que, ni siquiera el complejo día a día que Michael enfrenta hoy liderando ‘la fosa del Pitt’ se parece cercanamente al drama que vivieron decenas de salas de urgencias en Estados Unidos y el resto del mundo hace tan solo un par de años, cuando la palabra esperanza se tornó ciertamente borrosa.

THE PITT / MAX Este es un examen realista de los desafíos que enfrentan los trabajadores de la salud en los Estados Unidos de hoy, vistos a través de la lente de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital moderno en Pittsburgh, Pensilvania. Cada episodio sigue una hora del turno de 15 horas del Dr. Robby (Wyle) como jefe de atención en la sala de emergencias del Pittsburgh Trauma Medical Hospital. Elenco: Noah Wyle (Dr. Michael “Robby” Robinavitch), Tracey Ifeachor (Dr. Collins), Patrick Ball (Dr. Langdon), Supriya Ganesh (Dr. Mohan), Fiona Dourif (Dr. McKay), Taylor Dearden (Dr. . King), Isa Briones (Dr. Santos), Gerran Howell (Whitaker), Shabana Azeez (Javadi), Katherine LaNasa (Dana Evans).