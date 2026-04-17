Resumen

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Noah Wyle en la escena final de la temporada 2 de "The Pitt".
Noah Wyle en la escena final de la temporada 2 de "The Pitt".
Por Redacción EC

Aunque algunos consideran que 15 episodios para una temporada de una serie de TV es poco, cuando se trata de un drama tan intenso como “The Pitt”, tal vez el número sea correcto. La propuesta protagonizada por Noah Wyle y emitida por HBO Max culminó este jueves su segunda temporada en medio de expectativa por el futuro del nosocomio, a la espera de que su encargado, el Dr. Michael ‘Robby’ Robinavitch, finalmente concrete su anuncio de ‘vacaciones’ por tres largos meses y deje el lugar funcionando en piloto automático.