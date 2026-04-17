Aunque algunos consideran que 15 episodios para una temporada de una serie de TV es poco, cuando se trata de un drama tan intenso como “The Pitt”, tal vez el número sea correcto. La propuesta protagonizada por Noah Wyle y emitida por HBO Max culminó este jueves su segunda temporada en medio de expectativa por el futuro del nosocomio, a la espera de que su encargado, el Dr. Michael ‘Robby’ Robinavitch, finalmente concrete su anuncio de ‘vacaciones’ por tres largos meses y deje el lugar funcionando en piloto automático.

En el centro de urgencias de la ciudad de Pittsburgh las cosas parecen salir según lo previsto, pero Robby no lo ve tan así e intenta siempre supervisar todas las áreas que sean posibles. Eso tal vez, lo tiene colapsado. Él, aunque se queja, sigue adelante, como si se tratase de retener y retener para, tras un breve y silencioso llanto, volver a ‘reiniciar’ todo.

La salud mental, ciertamente, ha sido un tema clave en las dos primeras temporadas de “The Pitt”, aunque en esta última resulta gravitante. Iniciado nomás el episodio 15 vemos cómo Victoria Javadi enumera uno a uno todas las víctimas de un ambiente notoriamente cargado por donde se le mire. Como si pasara lista, habla de la dependencia de Frank Langdon por las medicinas, o de cómo la jefa de enfermeras Dana Evans está siempre al borde del colapso. O de cómo “Samira no tiene vida” e inclusive el jefe Robby “tiene stress postraumático o una mierda peor” ·

Una escena del episodio final de la temporada 2 de "The Pitt".

Mientras uno se pregunta cómo harán los guionistas de “The Pitt” para jalar del hilo del problema de salud mental que arrastra su protagonista por una ya confirmada temporada 3, toca seguir mencionando lo que nos dejó el cierre de la segunda.

Aquellos que siguieron atentamente toda la temporada 2 recordarán que el turno médico comenzó con la ‘expectativa’ de un Día de la Independencia (4 de julio en Estados Unidos) la desazón por un hackeo cibernético, pasando por una violenta intervención del servicio de migraciones (ICE), primero, contra pacientes y, segundo, contra un integrante del equipo de Urgencias.

En medio de esto, por supuesto, otras situaciones que manejaron con la ya reconocida capacidad de nuestros personajes de los jueves. Dana atendió con sutileza y prestancia a una víctima de abuso sexual. La salvó de dar marcha atrás y ‘perdonar’ al perpetrador. La acompañó y respetó cada uno de sus requerimientos. Sí, la misma Dana que en varios episodios fue con todo contra Robby, el médico que parece ser el hijo que nunca tuvo.

¿En qué radicó la disputa entre Dana y Robby y cómo terminó resolviéndose? La jefa de enfermeras es quien más conoce al jefe de Emergencias. Así, pues, sabe su nivel de stress. Conoce sus fortalezas y sus debilidades. En algún momento, con él ya cansado, Dana aplica una inyección con Versed a un paciente que perdió el control. El paciente venía con antecedentes médicos previos y la decisión de la enfermera –ejecutada para proteger a su nueva asistente—pudo ponerlo al borde de la muerte. O simplemente matarlo. Y Robby lo sabía. Así que, al hacérselo saber –con sus conocidas formas—todo explotó. Ambos se mandaron al diablo, aunque todos sabemos que volverán a ser socios en el cuidado de los pacientes de ‘la fosa del Pitt’.

Robby y Langdon en una escena de "The Pitt" 2x15.

Como si se tratase de juntar varios ‘mini desenlaces’ en el episodio final, esta vez el capítulo 15 de “The Pitt” muestra finales, pero también inicios. En lo primero, la doctora Mohan finalmente se despide. Tras sostener una fuerte discusión con Robby, decide luego seguir su consejo y dedicarse a la especialidad de geriatría. Por su parte, la doctora Javadi escucha a Whitaker y parece decidida a ser una psiquiatra de urgencias. “Puedes hacer todo lo que te propongas”, le dice Robby, tras, increíblemente, elogiar sus TikToks (aunque seguramente no los vio jamás).

El caso del doctor Frank Langdon es especial desde el inicio de esta temporada. El personaje interpretado por Patrick Ball pagó casi una penitencia durante varios episodios porque había defraudado la confianza de su jefe, Robby. Este último, pudo echarlo, pero lo suspendió “hasta que solucione su problema”. Diez meses después, el galeno está de vuelta y en el penúltimo episodio tiene un momento de redención: una maniobra que solo él podía hacer le salva la vida a un paciente ante la atenta mirada del doctor Robinavitch. Tras la hazaña este lo felicita.

Es paradójicamente, el doctor Langdon quien tiene la conversación más franca de todas las que Robby sostuvo mientras se iba a pique emocionalmente. El joven galeno le dice que mientras seguía su terapia grupal encontró a mucha gente con la situación de Robby. Este último, siempre muy poco dispuesto a escuchar consejos, empezó a irritarse. La relación entre ambos jamás fue fácil. “¿Cómo alguien puede vivir con tus estándares si tú no puedes hacerlo? (…) Si no serás honesto conmigo, al menos sé honesto contigo mismo”, cierra Langdon. Aquí Robby lo ve alejarse y tal vez piensa en lo certeras de esas palabras. Dos minutos después, uno de los momentos más reveladores de la temporada: el doctor jefe de la ‘Fosa del Pitt’ confiesa que fue abandonado a los ocho años.

Lo hace mientras calma el llanto de una bebé sin familia en Urgencias. “Desearía que alguien me arropara a mí”, inicia (minutos antes se había lamentado, en conversación con Mohan, no tener la esposa y el hijo que alguna vez imaginó). “Tuviste un inicio complicado, ¿verdad, pequeña? Ya somos dos. También me abandonaron, cuando tenía ocho. Pero superé todo eso y tú también lo harás., Tengo un buen presentimiento de que lo harás. Todo va a estar muy bien. Te faltan muchas cosas maravillosas por vivir (…) y muchas personas a las que amar”, le dice a la bebé, quien se queda dormida sobre su hombro.

Llegó a su fin la temporada 2 de "The Pitt".

Ahora, ¿qué nos queda para lo que viene? El final de la temporada 2 de “The Pitt” arroja, primero, cómo el doctor Dr. Jack Abbot (Shawn Hatosy) despliega lo que parece ser una notable inteligencia emocional. Lo demuestra cada vez que encara a Robby para decirle que tome las cosas con algo más de calma porque tiene a mucha gente preocupada a su alrededor. No es que Abbot tenga un trabajo fácil como jefe del turno noche, pero vaya que su dominio es fenomenal. Y lo es porque ejecuta, escucha, pero sobre todo, lidera. Como si se tratase del mejor entrenador de fútbol.

Por último, la situación con la doctora Baran Al-Hashimi también deja una ventana muy abierta: ella le confesó a Robby que sufre convulsiones cada cierto tiempo. Aunque asegura que está controlada, el jefe no lo ve tan así. Él considera que una persona en riesgo de sufrir situaciones así pone a su vez en riesgo a los pacientes porque, en un momento de necesidad, podría descuidarse y no recibir el soporte adecuado de un colega. La doctora Baran quiere seguir trabajando y hacerse cargo del área mientras Robby se vaya de viaje, pero este no parece de acuerdo. “Sabes que no estás lista para sostener esto”, le advierte. La discusión escala y, por lo menos el doctor Abbot ha escuchado algo a través de la ventana. ¿Volverá la doctora? ¿Será finalmente el reemplazo de Robby durante sus vacaciones? ¿O ni siquiera será necesario? Esto se sabrá en la temporada tres.