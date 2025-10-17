Queridos amantes del terror, Halloween se acerca. La obra “It” de Stephen King es un legado de terror singular que marca la fecha en el calendario, pues sus múltiples adaptaciones, que han dado vida al pueblo de Derry y al aterrador payaso Pennywise durante décadas, están disponibles para ver desde casa en una noche de pintura blanca en todo el rostro. Cada versión de la saga aporta sus matices, desde la miniserie televisiva hasta las exitosas películas y la última precuela de HBO Max, “It: Bienvenidos a Derry”, cuya fecha de estreno en la plataforma está prevista para el 26 de octubre.

Para quienes buscan disfrutar la saga de “It” siguiendo un orden cronológico de cada capa de terror, tenemos una lista de los saltos temporales de la obra de King en sus versiones de cine y televisión.​Como base para situar bien las adaptaciones, conviene recordar que la novela original de King, “It” (1986), oscurece el relato con una presencia maligna, que se manifiesta en el pueblo de Derry en ciclos de aproximadamente 27 años, y que habita la “memoria oculta” de la comunidad mediante “interludios”. Estos son capítulos fragmentarios que Mike Hanlon investiga como adulto para reconstruir la historia del mal que asola su localidad ficticia de Maine.

En el libro, los “interludios” mencionan episodios en décadas anteriores, como incendios, desapariciones y asesinatos, que funcionan como pistas dispersas de la relación entre Pennywise (llamado “It”, simbólicamente traducido como “Eso”), el mal, y la ciudad de Derry.

“It”: legado de la miniserie y las películas

El payaso más aterrador de todos "It" , Tim Curry, en la película de 1990. (Foto: Facebook/Archivo)

La miniserie “It” de 1990 fue la primera adaptación televisiva de la novela, protagonizada por Tim Curry como un Pennywise carismático sí, pero inquietante. En dos episodios, presenta a los protagonistas en su infancia y adultez, alternando entre 1960 y 1990 para retratar la lucha intergeneracional contra el ser maligno. La miniserie se distingue por su atmósfera sombría y un ritmo pausado, que da más espacio al desarrollo psicológico de los personajes.​

"It", fue el segundo estreno más taquillero de Warner Bros. en 2017 en Perú, después de "Annabelle 2: La Creación". (Foto: It / Warner Bros.)

Luego, la popularidad renovada de la saga llega con las películas dirigidas por Andy Muschietti. “It” (2017) traslada la acción a los años 80, acentuando la nostalgia y el terror visual con Bill Skarsgård como nuevo rostro de Pennywise. Este probablemente sea el mejor de todos, sino revisa sus entrevistas en la televisión americana. La película es más dinámica y moderniza la narrativa, sin duda ponen énfasis en el maquillaje y vestuario del payaso.​

Bill Skarsgård vuelve como el rostro de Pennywise en "It - Capítulo 2" (2019). (Foto: Difusión)

En 2019, se estrena “It: Capítulo 2”, que retoma la historia 27 años después de los hechos de la anterior, siguiendo a los personajes ya adultos que vuelven a Derry para enfrentarse otra vez a Pennywise. Esta secuela recalca la idea de los traumas persistentes y da mayor profundidad a las relaciones del “Club de los Perdedores”, donde los actores James McAvoy y Jessica Chastain interpretan a los principales personajes del equipo en su versión adulta.​

La próxima serie “It: Bienvenidos a Derry” actúa como un puente entre los fragmentos temporales del libro —los interludios— y las versiones del cine más recientes. En vez de rellenar casillas en el relato, pretende dotar de coherencia a esos momentos oscuros del pasado de Derry para saber cómo llegaron a la peor época. Ocurre entre 1962, 1935 y 1908. Con eso, tiene como un sentido de excavación progresiva de la mitología de Pennywise, mientras que las películas ya existentes (2017 y 2019) entregan una versión más moderna de la historia de los niños y el personaje maligno.

“It: Bienvenidos a Derry”

"It: Bienvenidos a Derry" ("It: Welcome to Derry") conserva la estética de terror de las películas anteriores donde el protagonista todavía es Bill Skarsgård, como el payaso Pennywise. (Foto: HBO Max)

La serie de HBO Max se sitúa en los años 60. Andy Muschietti junto a Barbara Muschietti repiten sus cargos en el equipo de producción, y Bill Skarsgård regresa como Pennywise. Principalmente, la narración recorre los eventos previos a la formación del “Club de los Perdedores”, el grupo principal de niños que se enfrenta a temido payaso.​

Curry, en la versión de 1990, imprimió un carácter visualmente impactante pero más sutil a Pennywise.​ En contraste, el reinicio de 2017 y 2019 resaltó en efectos visuales y un ambiente más oscuro en Derry, con un payaso más visceral. En tanto, ​“It: Bienvenidos a Derry” busca exponer contextos históricos y volver a los orígenes del terror, sin perder la parte más sangrienta, por lo visto en el trailer oficial.

Trailer oficial de ​“It: Bienvenidos a Derry”

Cronología recomendada para ver la saga

Este es el orden cronológico sugerido para ver contenido de la saga “It” y dónde puedes encontrar los títulos:

“It: Bienvenidos a Derry” (1962, origen de Pennywise y el mal en Derry)​. Debido a que la serie de 9 episodios de HBO Max recién se va a estrenar en octubre de 2025, puede verse al final como una comparación retrospectiva.

“It” (2017) también se puede ver por HBO Max bajo suscripción. Los niños enfrentan a Pennywise en 1989.

“It: Capítulo 2” (2019) está disponible en Mercado Play de forma gratuita. Los protagonistas adultos regresan a Derry 27 años después).

Miniserie “It” (1990), solamente está disponible en acceso para alquiler desde Apple TV. Aquí se cuenta la infancia y adultez alternando de los personajes frente al mal entre décadas.​

En “It” (2017), el ciclo infantil está en los años 80; en ‘Capítulo 2′, la reaparición adulta ocurre en 2016. En la serie precuela de 2025, aunque la primera temporada está en 1962, no es simplemente “27 años antes de 1989” (es más: parte de los interludios). De hecho, la serie no pretende exactamente seguir el ciclo estándar, sino explorar otro momento en que Pennywise aparece.

Otros detalles son que, por ejemplo, la película de 2017 cambia el período infantil (de los años 50 en el libro) al año 1989, para actualizar la atmósfera. Algunas adaptaciones cambian u omiten ciertos interludios u ocurrencias menores que solo están en la obra de Stephen King. La nueva serie de HBO Max seguro que reinterpreta personajes menores o introduce cruces de tiempos.

