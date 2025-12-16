El final de la primera temporada de “IT: Bienvenidos a Derry” (en su idioma original: “Welcome to Derry”) no solo trajo consigo grandes revelaciones sobre Pennywise, sino que sentó las bases para uno de los personajes más icónicos del universo de Stephen King: Dick Hallorann. Así, ¿sabes cuál es su verdadero destino en la franquicia? Pues, te invito a averiguarlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que la serie de HBO Max está ambientada en la década de 1960, mucho antes de los eventos de la primera película de “IT” (2017).

Allí, un joven Dick Hallorann (interpretado por Chris Chalk) es una pieza central en la lucha contra Pennywise.

En esta etapa de su vida, él es un piloto de la Fuerza Aérea con una habilidad psíquica que le permite percibir la verdadera naturaleza del aterrador payaso y, por supuesto, esto lo convierte en una amenaza real para el monstruo.

EL GUIÑO A “EL RESPLANDOR” EN “IT” BIENVENIDOS A DERRY"

Hacia el final de la primera temporada de la serie, vemos a Hallorann visitando a Leroy Hanlon (Jovan Adepo) para despedirse.

Además, el hombre revela sus planes inmediatos: tomar un autobús a Boston y luego, por la mañana, un avión a Londres.

¿La razón? Pues, un viejo amigo suyo—que posee un hotel—le ofreció una oportunidad para trabajar como cocinero.

Y, cuando Leroy le ofrece ayuda futura por si se mete en algún problema, él responde con una frase inocente: “¿Qué tantos problemas puede dar un hotel?”.

Obviamente, este es un guiño directo a “El resplandor” (1980), película en la que el personaje es interpretado por Scatman Crothers (aunque en la serie homónima de 1997 el rol lo asume Melvin Van Peebles).

EL VERDADERO DESTINO DE DICK TRAS EL FINAL DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

Como sabemos, todas estas obras forman parte del universo de Stephen King, quien las aprovecha para explorar momentos clave en el pasado y futuro de Dick.

Y si bien el Hotel Overlook de “El resplandor” se encuentra en Colorado y no en Londres, la escena del final de temporada de “IT: Bienvenidos a Derry” funciona como un puente hacia una nueva etapa para el hombre.

Es decir, el personaje deja atrás su vida militar y comienza una carrera culinaria que, años más tarde, lo llevará al lugar donde conocerá a Danny Torrance.

¿DICK PODRÍA TENER SU PROPIO SPIN-OFF?

Cabe resaltar que el desenlace de la serie ha generado muchas especulaciones alrededor de un eventual proyecto en solitario para Dick Hallorann.

Esto, sobre todo, si consideramos que el director Mike Flanagan tuvo alguna vez una idea sobre una película centrada en él y su experiencia en el Overlook... mucho antes de la llegada de la familia Torrance al alojamiento.

Lamentablemente, el proyecto fue cancelado tras el desempeño en taquilla de “Doctor Sleep” (“Doctor Sueño”), cinta en la que Dick estuvo interpretado por Carl Lumbly.

Y tú, ¿crees que ahora sí HBO se anime a explorar esos “años perdidos” del personaje en algún spin-off? Yo ya ando cruzando los dedos.

En la película "The Shining", Dick Hallorann está interpretado por el actor Scatman Crothers (Foto: Warner Bros.)

