Han sido siete capítulos intensos que han mantenido en vilo a los fans del terror, incluyendo a muchos hispanohablantes en Estados Unidos que crecieron viendo las películas de “It” o leyendo a Stephen King. Este domingo 14 de diciembre de 2025 se estrena el último episodio de la primera temporada de “IT: Bienvenidos a Derry” en HBO Max, una serie que convirtió a Derry, Maine, en una nueva obsesión para quienes disfrutan del horror sobrenatural y del universo del payaso Pennywise.

Desde su estreno el 26 de octubre de 2025, la producción ha ofrecido una versión expandida del miedo cósmico típico de la obra original, explorando no solo los orígenes del mal, sino también cómo se cruza con momentos históricos de Derry y con los horrores muy humanos que Stephen King describió en su novela. Para muchos espectadores latinos en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Houston o Chicago y televidentes del mundo entero, ha sido la oportunidad de redescubrir esta historia con un lenguaje visual más actual y una narrativa seriada pensada para el streaming.

Además, la ficción muestra con detalle cómo la criatura fue adoptando la forma de Pennywise, uno de los payasos más temidos de la cultura pop, la cara que casi todos imaginan cuando escuchan la palabra “It”. Debido a todo lo antes mencionado, la serie se ha convertido en la favorita de las masas, por lo que a pocos días del final de temporada, la gran pregunta se repite en redes sociales, foros y grupos de fans: ¿habrá temporada 2 de “IT: Bienvenidos a Derry” en HBO Max o este será el cierre definitivo?

¿“IT: BIENVENIDOS A DERRY” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Si ya estás con el corazón en la mano esperando el final de esta primera tanda de episodios, hay motivos para ser optimista, así que prepárate para leer la información. Aunque la cadena televisiva todavía no ha hecho un anuncio oficial de renovación con todos los detalles, los responsables de la serie han dejado claro que la historia fue pensada desde el inicio para ir más allá de una sola temporada. Es decir, el plan creativo no se limita a estos ocho capítulos iniciales.

Andy y Barbara Muschietti, directores de las películas “It” (2017) e “It: Capítulo Dos” (2019), junto con el showrunner Jason Fuchs, han hablado en varias entrevistas sobre una trama que se expande a lo largo de varios ciclos de terror en Derry. Su idea, según han contado a medios especializados, contempla un arco de hasta tres temporadas, cada una ambientada en diferentes épocas clave en las que Pennywise despierta para sembrar el miedo en la ciudad. Esto significa que el proyecto está diseñado como una saga larga, no como una miniserie cerrada.

¿CUÁL SERÍA LA TRAMA DE LAS SIGUIENTES TEMPORADAS?

Los planes originales de los creativos ubican la primera temporada en 1962, en plena Guerra Fría, con el miedo nuclear y la crisis de los misiles como telón de fondo que se refleja en el terror interno de Derry. Pero, si el plan se mantiene, ese solo sería el punto de partida de un viaje hacia el pasado del ente maligno.

A diferencia de la mayoría de series pensadas para varias temporadas, la estructura planteada va “para atrás” en el tiempo, casi como una antología de horror generacional:

Temporada 2: 1935, un ciclo previo de Pennywise que permitiría profundizar en tragedias como incendios, desapariciones y eventos que marcaron la memoria colectiva del pueblo.

Temporada 3: 1908, todavía más atrás, acercándose al misterio de los orígenes mismos de la criatura y a cómo el mal se arraigó en Derry mucho antes de los acontecimientos vistos en las películas.

Eso nos hace entender que la mayoría de los personajes que hemos conocido en esta primera temporada no aparecerían en las posteriores ediciones. Por ejemplo, los niños que protagonizan los primeros ocho capítulos serían la gran ausencia, así como la pareja Hanlon, que llegó a Derry por primera vez en 1962.

Este esquema dialoga con la novela original de Stephen King, en la que aparecen interludios que documentan los ciclos antiguos de It, y abre la puerta a nuevas historias que podrían conectar con distintas generaciones de fans, incluidos quienes conocieron a Pennywise primero en la miniserie de los 90 y luego en el cine.

¿CUÁNDO PODRÍA LLEGAR LA TEMPORADA 2 A HBO MAX?

Esta es la parte más complicada probablemente. En cuanto a fechas, todo indica que no veremos una segunda parte de inmediato en 2026, incluso aunque la serie reciba luz verde de forma rápida. HBO y otras producciones de la misma casa han manejado, en general, pausas de uno a dos años entre temporadas, sobre todo en series con alto nivel de producción, efectos especiales y rodajes complejos.

Tomando como referencia casos anteriores, no sería raro que la hipotética temporada 2 llegue como mínimo un año después del final de la primera, mientras se evalúan las cifras de audiencia, la conversación en redes y la recepción crítica. Al mismo tiempo, el equipo creativo podría comenzar la preproducción y desarrollo de guion en paralelo. Eso sí, en el mundo del streaming nada está escrito en piedra: si el rendimiento entre el público, incluido el público latino en Estados Unidos, es muy fuerte, HBO podría acelerar los tiempos… o sorprender con anuncios y fechas antes de lo que se espera.

ACTORES Y PERSONAJES DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

Bill Skarsgård – Pennywise (regresa al papel del payaso bailarín).

Taylour Paige – Charlotte Hanlon.

Jovan Adepo – Leroy Hanlon.

Blake Cameron James – Will Hanlon.

Chris Chalk – Dick Hallorann (versión joven del personaje de “El resplandor”).

Matilda Lawler – Marge Truman.

Amanda Christine – Ronnie Grogan.

Clara Stack – Lilly Bainbridge.

Mikkal Karim‑Fidler – Teddy Uris.

James Remar – General Shaw.

Stephen Rider – Hank.

Rudy Mancuso – Capitán Pauly Russo.

Madeleine Stowe – Ingrid Kersh / Periwinkle.

Tyner Rushing – Ingrid Kersh joven.

Peter Outerbridge – Clint Bowers.

Alixandra Fuchs – Terri Bainbridge.

Thomas Mitchell – Coronel Fuller.

Maya McNair – Patricia “Patty” Stanton.

Maya Misaljevic – Elaine Morrison.

Hannah Storey – Rhonda Chambers.

Arian S. Cartaya – Rich Santos.

Miles Ekhardt – Matty Clements.

Joshua Odjick – Taniel.

Tres Garcia – Taniel joven.

Kimberly Guerrero – Rose.

Violet Sutherland – Rose joven.

Chad Rook – Sargento Masters.

Shane Marriott – Reggie Davis.

Dorian Grey – Loverboy Jax.

Andrew Moodie – Andy Hallorann.

Moni Ogunsuyi – Noreen.

FICHA TÉCNICA DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

Campo Detalle Título “It: Welcome to Derry” / “IT: Bienvenidos a Derry”​ Formato Serie de televisión, terror / drama, precuela de las películas “It”​ Creadores Andy Muschietti, Barbara Muschietti, Jason Fuchs (desarrollo para TV)​ Basada en Universo y novela “It” de Stephen King​ País de origen Estados Unidos​ Idioma original Inglés​ Temporadas 1 (en emisión, con renovación posible según recepción)​ Episodios 8 Duración por episodio Aproximadamente 54–66 minutos; listado técnico indica 60 min estándar​ Plataforma HBO Max / Max (distribución internacional por Warner Bros. Discovery)​ Productoras Rideback, Vertigo Entertainment, Double Dream, Warner Bros. Television​ Productores ejecutivos Andy Muschietti, Barbara Muschietti, Jason Fuchs, Brad Kane, entre otros​ Fotografía Rodada con cámaras Arri Alexa Mini LF y lentes Panavision Panaspeed​ Proceso de imagen Captura ARRIRAW 4.5K, máster intermedio digital 4K​ Formato de imagen Color, relación de aspecto 16:9 HD​ Sonido Mezcla Dolby Atmos​ Distribución inicial Estreno en 2025 en Max en Estados Unidos y territorios asociados

