La cuenta regresiva para el final de la primera temporada de “IT: Bienvenidos a Derry” (en su idioma original: “IT: Welcome to Derry”) ha comenzado. Y es que después de siete episodios cargados de terror, misterio y revelaciones sobre los orígenes de Pennywise y los oscuros secretos del pueblo, la serie de HBO Max lanza su octavo capítulo, titulado “Winter Fire”. ¿Quieres saber cuándo, a qué hora y cómo verlo? Pues, a continuación, te cuento todo lo que debes saber sobre su lanzamiento. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que el anterior episodio nos dejó al borde del asiento tras el devastador incendio del club The Black Spot, el cual se cobró la vida de uno de nuestros protagonistas.

Por si fuera poco, Will Hanlon está en problemas... por lo que todo su entorno se prepara para tratar de rescatarlo del terror.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio 8 de “IT: Bienvenidos a Derry”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

El último capítulo de la primera temporada de la serie de HBO Max está programado para estrenarse el domingo 14 de diciembre del 2025.

Cabe resaltar que este episodio fue escrito por Jason Fuchs y promete atar los cabos sueltos de una historia que ha dejado a los fans con múltiples preguntas sin respuesta.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

El final de temporada de “IT: Bienvenidos a Derry” se lanza en Estados Unidos en los siguientes horarios:

Zona horaria Hora exacta Hora del Pacífico (PT) 6:00 p.m. del domingo 14 de diciembre Hora de la Montaña (MT) 7:00 p.m. del domingo 14 de diciembre Hora Central (CT) 8:00 p.m. del domingo 14 de diciembre Hora del Este (ET) 9:00 p.m. del domingo 14 de diciembre

Para los espectadores internacionales, por otro lado, el lanzamiento del episodio respeta la siguiente programación:

Países Horarios México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. del domingo 14 de diciembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. del domingo 14 de diciembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. del domingo 14 de diciembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. del domingo 14 de diciembre España 3:00 a.m. del lunes 15 de diciembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 8 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Si quieres ver el octavo y último episodio de la temporada 1 de “IT: Bienvenidos a Derry”, asegúrate de contar con una suscripción activa a HBO Max.

Con esto en consideración, puedes ingresar—sin problemas—al LINK OFICIAL de la ficción.

Tal como te puedes imaginar, los espectadores tienen la posibilidad de acceder al contenido desde cualquier dispositivo compatible, incluyendo televisores inteligentes, computadoras, smartphones y tablets.

Recuerda que, en territorio estadounidense, se ofrecen los siguientes planes:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

¿HAY PLANES PARA UNA SEGUNDA TEMPORADA DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Si bien HBO aún no ha renovado oficialmente “IT: Bienvenidos a Derry” para una segunda temporada, hay pistas que sí apuntan a la producción de más capítulos de la serie.

Por ejemplo, los creadores Andy y Barbara Muschietti, junto con el showrunner Jason Fuchs, han revelado que tienen planeadas tres temporadas en total, cada una ambientada en un período diferente del ciclo de 27 años de Pennywise.

Y a ti, ¿te emociona esa posibilidad?

Las niñas de la serie "IT - Bienvenidos a Derry" siguen enfrentando macabras amenazas en el gran final de temporada (Foto: Warner Bros. Television / HBO)

