¡ATENCIÓN SPOILERS! La serie de HBO Max “IT: Bienvenidos a Derry” (en su idioma original: “IT: Welcome to Derry”) concluyó su primera temporada el pasado domingo 14 de diciembre del 2025, dejando a los fans del universo de Stephen King con algunas respuestas sobre el origen del terror en Maine... pero también con nuevas interrogantes. Así, ¿te gustaría repasar los puntos más importante sobre el desenlace? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti. A continuación, te presento su final explicado.

Vale precisar que el octavo y último episodio de la primera temporada de la producción se titula “Winter Fire” (“Fuego de invierno”) y está dirigido por Andy Muschietti.

En este, no solo se muestra una lucha directa contra la entidad, sino que se ofrece información que reescribe lo que creíamos saber—hasta ahora—sobre la saga de terror.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA PRIMERA TEMPORADA DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Hacia el final de la primera entrega de “IT: Bienvenidos a Derry”, nuestros protagonistas—Lilly (Clara Stack), Marge (Matilda Lawler), Ronnie (Amanda Christine) y Will (Blake Cameron James)—son conducidos a su enfrentamiento definitivo contra la entidad en el río congelado ubicado en los límites de Derry.

Así, con un uso estratégico del pilar indígena que guardaba Lilly, los chicos logran activar una jaula mística construida siglos atrás por los ‘Niños de Maturin’.

Y aunque no pueden matar a la entidad, ellos logran forzarla a un estado de hibernación, asegurando el ciclo de sueño de 27 años que precede a la película “It” de 2017.

Cabe resaltar que la victoria nos ofrece un momento conmovedor: el fantasma de Rich Santos (Arian S. Cartaya) aparece para ayudar a sus amigos, quienes sienten su presencia y se emocionan con ella.

LOS GUIÑOS AL UNIVERSO DE STEPHEN KING

Tal como se esperaba, el episodio cierra los arcos de los personajes con guiños directos a otras obras del universo creado por Stephen King.

Por ejemplo, Dick Hallorann (Chris Chalk) abandona el ejército y el pueblo para mudarse a Londres y trabajar en un hotel, haciendo una clara referencia a su futuro puesto en el Hotel Overlook de “The Shining” (“El resplandor”).

Por otro lado, se confirma un detalle crucial para los fans: Marge decide nombrar a su futuro hijo como su amigo fallecido, confirmando que ella es la madre de Richie Tozier (rol interpretado por Finn Wolfhard y Bill Hader en las películas).

EL CAMEO EN LA ESCENA POST-CRÉDITOS

La escena post-créditos del capítulo nos traslada a 1988, donde una joven Beverly Marsh (alerta de cameo de Sophia Lillis) se muestra devastada en el asilo Juniper Hill, tras el suicidio de su madre.

Allí, la joven tiene un escalofriante encuentro con una anciana Ingrid (Madeleine Stowe).

En ese sentido, la serie nos revela que Ingrid, en realidad, es la mujer que conocemos como la Sra. Kersh en “It: Chapter Two” (2019), reafirmándose como una pieza clave en la franquicia.

LA REVELACIÓN DEL TIEMPO SOBRE PENNYWISE

Esta nota no podía terminar sin la revelación más perturbadora del final de temporada: resulta que Pennywise experimenta el tiempo de manera completamente diferente a los humanos. Para él, “el pasado, el presente y el futuro son lo mismo. Su muerte es su renacimiento”.

Y es que el payaso sugiere que su derrota a manos del famoso “Club de los Perdedores” podría ser su “nacimiento”... dejando claro que los límites entre el pasado y el futuro no aplican a su existencia.

Esto deja abierta una posibilidad aterradora: si Pennywise puede regresar a cualquier momento en la línea temporal cuando despierte en 27 años, podría viajar aún más lejos hacia el pasado. Esto, con el fin de aniquilar a los ancestros de Marge y sus amigos, impidiendo que alguna vez nazcan.

Entonces, con un enemigo que concibe el tiempo de forma no lineal (muy a lo “Dark” o “Arrival”), “IT: Bienvenidos a Derry” se establece como algo más que una simple precuela.

Al parecer, es el primer capítulo de una batalla intergeneracional que podría alterar la franquicia tal como la habíamos entendido desde un inicio.

Y a ti, ¿también te emociona todo lo que puede venir después?

El querido Rich Santos hace su aparición en el final de temporada de la serie "IT: Bienvenidos a Derry" para ayudar a sus amigos (Foto: Warner Bros. Television / HBO)

