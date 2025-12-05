Hoy en día, las dos películas de la saga “Kill Bill” son consideradas como obras de culto entre miles de cinéfilos alrededor del mundo. Por eso, el lanzamiento oficial de “Kill Bill: The Whole Bloody Affair” los ha emocionado. Y es que esta versión de 247 minutos—sin cortes—nos permite disfrutar de la historia tal como fue concebida originalmente por Quentin Tarantino. Pero, ¿qué está diciendo la crítica sobre esta experiencia cinematográfica? Pues, te invito a descubrirlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que el filme se estrenó en cines de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido el viernes 5 de diciembre del 2025.

Así, fusiona “Kill Bill: Volume 1″ (2003) y “Kill Bill: Volume 2” (2004) en un solo visionado de más de cuatro horas.

Además, se añade metraje nuevo—incluyendo una secuencia de animación expandida—y se realiza un cambio clave: la batalla en la Casa de las Hojas Azules (The House of Blue Leaves) se muestra a todo color, sin el blanco y negro de la censura inicial.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Kill Bill: The Whole Bloody Affair”:

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE “KILL BILL: THE WHOLE BLOODY AFFAIR”?

La recepción de la cinta ha sido mayoritariamente positiva entre la crítica, al punto de debutar con un 100% de aprobación en el portal Rotten Tomatoes.

Ross Bonaime de Collider, por ejemplo, elogia el proyecto al señalar que “no solo es una forma increíble de disfrutar de la película más grandilocuente de Tarantino, sino que también es un gran recordatorio de lo mucho que ha crecido como cineasta en las últimas dos décadas”.

Por otro lado, Todd Gilchrist de ScreenRant describe la propuesta como “una experiencia cinematográfica única, emocionante, divertida, sorprendente, sangrienta, fantástica, humanista, desgarradora, dulce y mucho más, a menudo todo al mismo tiempo“.

LOS CRÍTICOS, ¿RESPALDAN LAS NUEVAS INCLUSIONES EN EL METRAJE DE “KILL BILL: THE WHOLE BLOODY AFFAIR”?

Probablemente, uno de los puntos más cuestionables de “Kill Bill: The Whole Bloody Affair” es la inclusión de una secuencia post-créditos creada en colaboración con Fortnite (bajo el título “El capítulo perdido: La venganza de Yuki” o "The Lost Chapter: Yuki’s Revenge").

Y es que los expertos coinciden en que su estilo visual no encaja con el resto del filme y, como consejo, sugieren que es mejor ignorar este añadido y quedarse con la grata experiencia de las cuatro horas previas.

¿VALE LA PENA VER “KILL BILL: THE WHOLE BLOODY AFFAIR”?

La repuesta corta es SÍ. Quienes ya disfrutaron del largometraje aseguran que es todo un festín para aquellos que quieran ver a Tarantino más Tarantino que nunca.

Y tú, ¿también te mueres de ganas de agregar esta historia de venganza completa a tu lista de visualizaciones?

El póster de "Kill Bill: The Whole Bloody Affair", versión íntegra de más de cuatro horas de la saga cinematográfica de Quentin Tarantino (Foto: A Band Apart / Lionsgate)

