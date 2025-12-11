¡ATENCIÓN SPOILERS! La segunda temporada de “Accidente” (en inglés: “The Accident”) ya está disponible en Netflix, con seis episodios que han sorprendido a más de un espectador de la serie mexicana. Así, tras verlos, quizá te quedaste con algunas dudas sobre su desenlace. Por eso, en esta nota, te traigo su final explicado.

Vale precisar que esta entrega de la ficción nos ubica un año después del accidente que marcó las vidas de nuestros protagonistas para siempre.

En estas circunstancias, cuatro familias se siguen debatiendo entre la venganza y el perdón, atrapadas en un laberinto de secretos y alianzas frágiles.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Accidente” - Temporada 2:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “ACCIDENTE”?

El último episodio de la segunda entrega de la serie de Netflix, titulado "Las ruinas del odio“, nos lleva al límite.

Y es que un enfrentamiento en el desierto culmina con Ulises herido por “El Charro” y Emiliano disparándole a este último.

No obstante, mientras la ayuda estaba en camino, Lupita toma la decisión de acabar con la vida de su esposo, cerrando así un ciclo de violencia e ira acumulada.

EL JUICIO DE LUPITA

Respecto a la investigación alrededor de las muertes de Moncho Gómez y Eulogio Pinto, se revela en el juicio que Lupita fue la verdadera responsable.

Y aunque el testimonio de Ulises fue desestimado debido a su vínculo personal con la acusada, el testigo clave que confesó la verdad fue alguien inesperado: Alejandro Mejía, el propio hijo de la mujer.

¿El resultado? Una condena ejemplar: ni más ni menos que 75 años de prisión.

EL DESTINO DE LOS OTROS PERSONAJES

Así, mientras Lupita enfrentaba su destino, el resto de personajes cerró sus propios duelos:

Brenda logra arreglar las cosas con su esposo Javier tras asistir a terapia con Fabián.

logra arreglar las cosas con su esposo tras asistir a terapia con Fabián. Carla recibe la amistosa visita de Fabián , quien finalmente entiende que la periodista solo quería investigar el caso de su hija Paulita para sanar.

recibe la amistosa visita de , quien finalmente entiende que la periodista solo quería investigar el caso de su hija para sanar. Tamara “La Pantera” delata al Jefe Santos como el hombre que ayudó al “Charro” a huir de prisión y, por lo tanto, el policía es detenido.

delata al como el hombre que ayudó al “Charro” a huir de prisión y, por lo tanto, el policía es detenido. Alejandro se marcha a Madrid, pero antes se despide de Lucía .

se marcha a Madrid, pero antes se despide de . Daniela y Emiliano aprenden a lidiar con el duelo, cada uno a su manera, y cierran su historia con un esperanzador baile.

¿QUÉ SIGNIFICA LA ESCENA DEL CHOCOLATE?

Sin dudas, el final de la temporada deja una revelación sorprendente.

Y es que, en la cárcel, Lupita recibe una visita inesperada: Yolanda Cuenca, la esposa de Moncho, quien quería ver a la asesina de su pareja tras las rejas.

Eventualmente, en un acto aparentemente inofensivo, Yolanda le entrega un chocolate y le advierte que este “no está envenenado”.

Sin embargo, la serie pronto nos revela la verdad: en realidad, el bocadillo sí tenía un componente tóxico que deja a Lupita—aparentemente—muerta.

Esto implica que, pese a que la mujer estaba tras las rejas, el sentido de venganza de las víctimas de sus actos era inconmensurable... al punto de alcanzarla de la forma más dulce y letal posible.

Y a ti, ¿también te impactó este desenlace?

Shaní Lozano​ interpreta a Yolanda Cuenca, un personaje que concreta su venganza al final de la temporada 2 de la serie mexicana "Accidente" (Foto: Mar Abierto Productions / Netflix)

