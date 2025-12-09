La reconocida actriz mexicana Ana Claudia Talancón retoma el rol principal de Daniela Robles en la segunda temporada de "Accidente", serie producida por Mar Abierto Producciones (Foto: Netflix)
La reconocida actriz mexicana Ana Claudia Talancón retoma el rol principal de Daniela Robles en la segunda temporada de "Accidente", serie producida por Mar Abierto Producciones (Foto: Netflix)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Una de las series mexicanas más vistas del 2024 regresa a Netflix. Se trata de (en inglés: "The Accident“), producción que trae consigo una segunda temporada que promete llevar a los personajes al límite entre la redención y la destrucción. Así, ¿eres de aquellos que no se quieren perder los nuevos episodios? Pues, en esta nota, te cuento cuándo, a qué hora y cómo verlos sin problemas. ¡Presta atención!

Mira también:

Vale precisar que el show televisivo retoma la historia un año después del accidente que marcó las vidas de nuestros protagonistas para siempre.

En estas circunstancias, cuatro familias se debaten entre la venganza y el perdón, atrapadas en un laberinto de secretos y alianzas frágiles.

Entonces, con el mismo reparto que conquistó a millones de espectadores —y nuevas incorporaciones—, esta entrega de la producción nos sumerge en una trama marcada por la búsqueda de una segunda oportunidad.

Y, por supuesto, intenta responder una pregunta importante: ¿se puede realmente seguir adelante tras una tragedia así?

Antes de continuar, mira el tráiler de “Accidente” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “ACCIDENTE”?

La segunda entrega de la serie de Netflix se estrena el miércoles 10 de diciembre del 2025, que te recomiendo anotar en tu agenda.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “ACCIDENTE”?

Como es habitual con los títulos originales de la plataforma de streaming de la “N” roja, la serie estará disponible de manera global a partir de las 12:00 a.m. (PT) de su día de lanzamiento.

Esto significa que los suscriptores en Estados Unidos esperan el estreno según el siguiente horario:

Zona horariaHora
Hora del Pacífico (PT)12:00 a.m. del 10 de diciembre
Hora de las Montañas (MT)1:00 a.m. del 10 de diciembre
Hora Central (CT)2:00 a.m. del 10 de diciembre
Hora del Este (ET)3:00 a.m. del 10 de diciembre

Por otro lado, a nivel internacional, la producción respeta esta programación:

PaísesHorario
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica2:00 a.m. del 10 de diciembre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador3:00 a.m. del 10 de diciembre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico4:00 a.m. del 10 de diciembre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil5:00 a.m. del 10 de diciembre
España9:00 a.m. del 10 de diciembre

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “ACCIDENTE”?

Tal como te puedes imaginar, para disfrutar de la segunda temporada de “Accidente”, los espectadores deben contar con una suscripción activa a Netflix.

Con eso en consideración, pueden ingresar al de la serie mexicana.

En EE. UU, la plataforma de streaming ofrece los siguientes planes, los cuales permiten un acceso ilimitado a todo su catálogo:

  • Estándar con anuncios: US$7.99 al mes
  • Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes
  • Premium: US$24.99 al mes
El póster de la temporada 2 de "Accidente", serie mexicana que explora géneros como el drama y el suspenso a lo largo de su trama (Foto: Netflix)
El póster de la temporada 2 de "Accidente", serie mexicana que explora géneros como el drama y el suspenso a lo largo de su trama (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Bachiller en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC