Netflix sorprendió a todos al anunciar el 23 de septiembre el regreso de “Accidente” y al compartir las primeras imágenes oficiales de la nueva temporada de la serie mexicana que tuvo un rotundo éxito en 2024. Conoce la fecha de estreno de la nueva entrega que promete mayor tensión y profundidad emocional.

Escrita por Leonardo Padrón y dirigida por Klych López y Gracia Querejeta, “Accidente” se logró posicionar como uno de los fenómenos del Top 10, conquistando a miles de espectadores y dividiendo la crítica por su potente mezcla de drama y suspenso familiar.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ACCIDENTE” TEMPORADA 2 EN NETFLIX?

La segunda temporada de “Accidente” llegará al catálogo de Netflix el próximo miércoles 10 de diciembre de 2025.

¿QUÉ SE ESPERA DE “ACCIDENTE” TEMPORADA 2?

La trama, que inició con el trágico accidente en un cumpleaños infantil, retoma -en este nuevo ciclo- la historia de los sobrevivientes, quienes, a pesar de seguir adelante, no han logrado sanar sus heridas. La trama mostrará cómo el duelo, la culpa y la búsqueda de justicia siguen fracturando a las familias involucradas, enfrentándolos a nuevos dilemas y revelaciones.

La serie promete cerrar todos los cabos sueltos y dar una conclusión a las preguntas que dejó la primera temporada. Bajo el lema “Sobrevivieron… pero las heridas no han sanado”, la narrativa retornará al vértigo emocional y a las grietas familiares, situando a los protagonistas en el borde entre la redención y la destrucción.

El creador Leonardo Padrón adelanta un desenlace intenso: “La cárcel del odio y de la culpa son el punto de partida. El final será un choque de trenes: salir redimidos… o destruidos”.

Alberto Guerra estará presente en la segunda temporada de "Accidente" (Foto: Netflix)

ELENCO DE “ACCIDENTE” 2

La nueva temporada de “Accidente” contará con la participación estelar de Ana Claudia Talancón, Alberto Guerra, Sebastián Martínez y Eréndira Ibarra, además de un equipo de reconocidos actores mexicanos como Regina Blandón, Erick Elías y Macarena García.

Ana Claudia Talancón y Macarena García en un escena de la segunda temporada de "Accidente" (Foto: Netflix)

