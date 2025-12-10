Más drama y más intriga veremos en la nueva tanda de episodios de “Accidente”, la exitosa serie mexicana que regresó con su segunda temporada, cuya trama se ubica un año después de la tragedia que enlutó a varias familias. Debido a que la vida de varios personajes quedó marcada para siempre, ellos se debaten entre la venganza y el perdón. Mientras todo se desarrolla en un laberinto de secretos y alianza frágiles, te damos a conocer dónde se grabó la entrega dos de esta producción.

Vale precisar que esta serie dramática aterrizó en Netflix el 10 de diciembre de 2025. Está dirigida por Klych López y Gracia Querejeta, además de estar escrita por Leonardo Padrón.

Los personajes de "Accidente 2" estarán atrapadas en un laberinto de secretos y alianzas frágiles (Foto: Mar Abierto Productions)

LOCACIONES DE “ACCIDENTE” – TEMPORADA 2

La segunda temporada de esta producción mexicana de intriga y venganza se centra en la disyuntiva entre la redención y la venganza, por lo que te precisamos los lugares donde se rodó.

“Accidente” se grabó en México, específicamente en la ciudad de Tequisquiapan, ubicada en el estado de Querétaro, que fue fundada en 1551. Leonardo Padrón, ejecutivo de la serie, señaló que la elección de esta locación no fue casualidad, sino recomendada por Netflix, de cara a los planes de la creación de contenidos en Latinoamérica, algo que ya había comentado en el lanzamiento de la entrega uno.

Enfatizó que la productora se enfocó principalmente en el centro histórico de Tequisquiapan para intensificar el impacto narrativo, ya que su arquitectura, belleza y rica historia reflejaban “la dualidad entre la vida cotidiana y el súbito desastre”, publica el sitio web 123 News.

Tequisquiapan es famoso por su clima agradable, sus aguas termales, su Feria del Queso y el Vino, su centro histórico colonial con la Plaza Miguel Hidalgo, sus artesanías y sus viñedos, además de ofrecer paseos en globo.

En tanto, la ciudad de Santiago de Querétaro es conocida por su arquitectura colonial española bien conservada, con un sorprendente acueducto de piedra rosa. Destaca por sus edificios barrocos como la iglesia Santa Rosa de Viterbo, el Templo de San Francisco de color ocre y el antiguo convento de la iglesia. En el Museo Regional de Querétaro hay artefactos prehispánicos, coloniales y republicanos.

Al desarrollarse la serie en estos lugares, se muestra cómo la tranquilidad y paz se ve interrumpida por la catástrofe cambiando por completo la vida no solamente de las familias, también de los habitantes.

En "Accidente 2", cuatro familias se debaten entre la venganza y el perdón (Foto: Mar Abierto Productions)

