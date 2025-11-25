Lucas Bravo y Vincent Lacoste profundizan en la humanidad, el deseo y el poder detrás de “The Seduction”

HBO Max presenta “The Seduction”, una reinterpretación moderna, sensual y profundamente emocional de la novela clásica “Las amistades peligrosas”. Bajo la dirección de Jessica Palud, la historia se adentra en las raíces, heridas y motivaciones de personajes icónicos como la Marquesa de Merteuil, Valmont y Gercourt, construyendo un relato que devuelve complejidad y humanidad a figuras que muchas veces han sido retratadas desde la superficie.

En Saltar Intro de El Comercio hemos podido entrevistar de manera exclusiva a Lucas Bravo (Gercourt) y Vincent Lacoste (Valmont), los cuales nos contaron sobre la construcción de sus personajes, el trabajo emocional detrás de la serie y cómo esta adaptación encuentra una voz actual sin traicionar la esencia del texto original.

Una exploración desde el origen: reinterpretar el mito

Antes de entrar en rodaje, ambos actores debieron enfrentarse a un desafío inevitable: encarnar personajes con historia, con legado, e incluso con versiones cinematográficas icónicas que siguen marcando generaciones.

Para Vincent Lacoste, ese peso era especialmente evidente. Valmont no solo es uno de los grandes seductores de la literatura francesa; también está asociado a la interpretación inolvidable de John Malkovich en la película de Stephen Frears.

“Valmont es un personaje tan conocido que ya tenía muchas imágenes de él en la cabeza”, explica Lacoste. “Yo era muy fan de la película de Frears, es un clásico. Pero en esta versión me ofrecían algo distinto: desde el primer capítulo es evidente que se enamora de Merteuil. Esa dualidad (entre ser un conquistador y enamorarse de una sola mujer) me daba un nuevo camino para explorarlo”.

Lucas Bravo, en cambio, encontró libertad absoluta en Gercourt, un personaje que existe en la novela pero que había sido relegado en adaptaciones anteriores.

“Sentí que me dieron un lápiz para escribir un capítulo propio dentro de una historia que ya tiene siglos”, recuerda. “Es el proyecto más libre que he hecho. Podía construir sin estar atado a nada previo”.

El elemento secreto: lo que cada actor aportó que no estaba en el libro

Ambos actores coinciden en algo: cada personaje está construido a partir del texto, sí, pero también es un punto de encuentro entre la escritura y la vida interior del intérprete.

Lacoste lo describe con claridad: “Un personaje es el punto donde se encuentran el texto y el actor. Siempre será distinto porque cada actor trae su personalidad, su forma de moverse, de sentir”.

Bravo llevó ese proceso más lejos. Para él, Gercourt necesitaba una fisicalidad, un instinto, algo casi animal.“Trabajé basándome en animales”, afirma. “Tomé la hiena, tomé la serpiente, y mezclé movimientos para encontrar una energía propia. Cuando ves el resultado, aparece algo nuevo. Algo que no existe en el libro. Algo que nace del cuerpo”.

Pero también hubo un proceso emocional.“Siempre hay algo terapéutico en un personaje”, confiesa Bravo. “Me gusta darles un pequeño trauma, algo mío. No para forzar emoción, sino para que tengan algo real, algo que viva en sus ojos”.

Humanidad detrás de la fachada aristocrática

Uno de los grandes atractivos de “The Seduction” es la contradicción entre apariencias y deseos. En la sociedad del siglo XVIII, la cortesía extrema convivía con una crueldad silenciosa.

Lacoste lo señala como uno de los juegos actorales más ricos del proyecto:“Son personajes muy educados, muy chic, muy refinados… pero por dentro son manipuladores, crueles, calculadores. Y lo divertido es que todo el tiempo dicen lo contrario de lo que piensan. Es una actuación dentro de la actuación”.

Bravo coincide:“La dualidad es fascinante. Tienen modales perfectos pero son los seres más salvajes y contradictorios que puedas imaginar. Es como si la época los hubiera obligado a separar totalmente lo que sentían de lo que decían”.

Y, como ambos remarcan, esa tensión no ha desaparecido del todo. “Ahora la gente sigue siendo falsa”, dice Lacoste, “pero de una manera distinta”.

Poder, deseo y autonomía: leer el pasado desde el presente

Si algo distingue a esta versión es su sensibilidad moderna, que atraviesa la construcción de todos los personajes.

Para Lucas Bravo, Gercourt se entiende mejor a través de la herida: “Lo imaginé como un niño abandonado, con todo el dinero del mundo pero sin amor. Esa carencia forma su autonomía emocional: busca controlar, dominar, atraer… porque allí intenta suplir lo que nunca recibió”.

El deseo y el poder, explica, actúan como motores dentro de la trama:“Todos usan el deseo para obtener poder. ”The Seduction" funciona como política, pero reemplazando los discursos por seducción”.

Por su parte, Lacoste plantea que incluso dentro del propio vínculo entre Valmont y Gercourt hay jerarquías que definen el tipo de libertad que poseen. “Son enemigos y rivales, pero también están unidos por su posición social. En el peor escenario, mi personaje podría ser castigado unos meses y luego volver. Eso es poder. Eso, aunque suene terrible, es libertad”.

El peso de la época: cómo el vestuario moldeó a los personajes

Uno de los elementos más celebrados de la serie es su trabajo de vestuario. Los trajes del siglo XVIII, diseñados por Pascaline Chavanne, se convirtieron en una herramienta de construcción física para los actores.

“Cuando llevas esos cuellos altos, esas chaquetas, esas botas, no te mueves igual”, explica Lacoste. “El vestuario te obliga a adoptar otra postura, otro ritmo. Te transforma”.

Bravo agrega que incluso accesorios como el bastón terminaron definiendo gestos y actitudes del personaje: “Me dieron varias opciones de bastón y terminé enamorado de uno. Comencé a jugar con él durante los ensayos y no pude soltarlo. Se volvió parte del personaje”.

¿Qué representa “The Seduction” hoy?

Cuando se les preguntó por el alma del show, los actores dudaron en responder… y luego lo hicieron con humor: “Es una serie sin alma”, bromearon. “Oscura, sexual, manipuladora”.

Pero más allá del chiste, ambos reconocen lo que hace única a esta adaptación: “Moderniza ”Las Relaciones Peligrosas" con una mirada femenina y más íntima. Conserva lo sulfuroso, pero añade capas que antes no se habían mostrado”, explica Lacoste.

Bravo lo resume así: “El formato permite explicar mejor quiénes son los personajes, de dónde viene su dolor, su ambición, sus decisiones. No solo ves el juego; ves qué los llevó a jugar”.

Una historia eterna que sigue mutando

Para los actores, la razón por la que esta historia sigue reinterpretándose es simple: sus personajes nunca dejan de revelar nuevas aristas.

“En veinte años se podría hacer otra versión completamente distinta”, afirma Lacoste. “El material es tan rico que siempre permite nuevas lecturas”.

Y eso es justamente lo que convierte a “The Seduction” en una producción relevante para la audiencia actual: una mirada más humana, más introspectiva y más cercana a las luchas internas que todavía atravesamos.

La serie está disponible en HBO Max.