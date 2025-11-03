“It: Welcome to Derry” Capítulo 3: fecha de estreno confirmada

Tras el escalofriante estreno anticipado del capítulo 2 en la noche de Halloween (31 de octubre), la aclamada precuela del universo de Stephen King, “It: Welcome to Derry”, retoma su calendario semanal. Los seguidores de la serie ya tienen marcada una nueva cita con el terror: el capítulo 3 se estrenará en exclusiva por HBO Max este domingo 9 de noviembre.

Este ligero ajuste en la programación, que movió el segundo episodio al tenebroso fin de semana de Halloween, ha mantenido a la audiencia al borde del asiento. Ahora, la trama ambientada en la oscura Derry de los años 60 se prepara para sumergirnos más a fondo en el origen del mal y los aterradores ciclos de Pennywise.

Sinopsis de “It: Welcome to Derry”

En la serie conocemos a los jóvenes Teddy, Phil, Lilly y Ronnie, quienes comienzan una investigación para descubrir por qué tantos niños han desaparecido en Derry… y por qué cada uno de ellos ha empezado a experimentar fenómenos extraños. Mientras tanto, el Mayor Leroy Hanlon llega a la Base Aérea de Derry, donde enfrenta una fría recepción por parte de algunos de sus compañeros de escuadrón.

Ambientada en el universo de “It”, creado por Stephen King, la serie de ocho episodios se inspira en el libro original y profundiza la visión aterradora presentada por Andy Muschietti en las dos películas de la franquicia. El elenco incluye a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, además de Rudy Mancuso y Bill Skarsgård.

