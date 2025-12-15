¿Habrá segunda temporada de “It: Welcome to Derry”?

El final de la primera temporada de “It: Welcome to Derry” no solo cerró un arco narrativo, sino que dejó una señal inequívoca para los fans. La inclusión del rótulo “Chapter One” en los últimos segundos confirma que la historia está pensada como una saga televisiva y que el viaje por los horrores de Derry recién comienza.

Las declaraciones del director Andy Muschietti refuerzan esta idea: la serie fue concebida desde su origen como un relato dividido en varias etapas, con saltos temporales y nuevos puntos de vista sobre el mal que acecha al pueblo.

La segunda temporada se ambientará en 1935, en plena Gran Depresión

Andy Muschietti adelantó que la Temporada 2 estará situada en 1935, es decir, 27 años antes de los acontecimientos vistos en la primera temporada. El nuevo escenario temporal llevará la historia a uno de los periodos más duros de la historia estadounidense: la Gran Depresión.

Este contexto no es casual. Según el director, la crisis económica y social de la época funcionará como telón de fondo perfecto para explorar cómo el miedo, la desesperación y la violencia se infiltran en la vida cotidiana de Derry, amplificando la presencia de “Eso”.

La masacre de la banda Bradley llegará a la serie

Uno de los puntos más relevantes de la próxima temporada será la adaptación de la masacre de la banda Bradley, uno de los eventos más perturbadores del libro de Stephen King y hasta ahora solo mencionado de forma tangencial en las películas.

Este episodio, clave en la mitología de Derry, permitirá mostrar cómo el ciclo de violencia se repite cada 27 años y cómo “It” se alimenta del caos humano. Muschietti ha señalado que este suceso será tratado con un enfoque crudo y directo, respetando el tono oscuro del material original.

Nuevos personajes y versiones jóvenes de rostros conocidos

La segunda temporada introducirá nuevos personajes, acordes a la época, que permitirán explorar otras capas sociales de Derry en los años treinta. Al mismo tiempo, el público verá versiones más jóvenes de algunos personajes ya conocidos, estableciendo conexiones directas con la primera temporada.

Este recurso narrativo busca reforzar la idea de que Derry es un lugar atrapado en un bucle, donde las tragedias del pasado siguen resonando décadas después.

Una historia pensada para desarrollarse en tres temporadas

Muschietti confirmó que “It: Welcome to Derry” está pensada para contarse en tres temporadas. Cada una funcionará como un “capítulo” distinto dentro de una historia mayor, explorando diferentes épocas y manifestaciones del mal que habita en el pueblo.

La intención es construir una cronología más amplia y detallada que complemente el universo visto en las películas de “It”, profundizando en eventos que solo fueron mencionados o insinuados anteriormente.

El universo de “It” se expande más allá de Pennywise

Aunque la figura de Pennywise sigue siendo central, la serie apuesta por ampliar el foco. Más allá del payaso, la historia pone el acento en Derry como entidad, un lugar corrompido donde la violencia, el racismo y el miedo parecen inevitables.

Con esta estructura en capítulos y saltos temporales, “It: Welcome to Derry” se perfila como una de las expansiones más ambiciosas del universo creado por Stephen King, ofreciendo a los fans una mirada más profunda y perturbadora a los orígenes del horror.