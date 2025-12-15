“It: Welcome to Derry”: ¿Qué significa el cameo final de la serie?

El episodio final de “It: Welcome to Derry” refuerza su vínculo con las películas de “It” a través de una serie de guiños al Club de los Perdedores y a la mitología creada por Stephen King. A lo largo de la temporada, la serie deja claras sus intenciones de funcionar no solo como precuela, sino también como un complemento narrativo del universo cinematográfico.

Entre las referencias más evidentes se encuentran la decisión de que Marge sea la madre de Richie, la inquietante aparición de la señora Kirsch, la mención del apellido Bowers y el rol de Will como el padre de Mike Hanlon. Sin embargo, el momento más impactante llega en los minutos finales con un cameo que conecta de forma directa con el corazón emocional de la historia: Beverly Marsh.

El cameo de Beverly Marsh explicado

La serie sorprende con la aparición de Sophia Lillis (conocida por sus trabajos en “Sharp Objects” y “I Am Not Okay with This”) retomando su papel como Beverly Marsh. El cameo no es gratuito ni meramente nostálgico: se trata de una escena clave en la formación del personaje.

La que aparece al final de "It: Welcome to Derry" es Beverly Marsh, perteneciente al club de los perdedores. (Foto: HBO)

Lo que vemos es el momento en el que la madre de Beverly se suicida en Juniper Hill, un suceso traumático que marca profundamente a la niña. El evento es presenciado por la señora Kirsch, estableciendo un inquietante vínculo entre este hecho y las fuerzas oscuras que habitan Derry.

En el universo de “It”, el dolor, el miedo y el trauma funcionan como imanes para Pennywise. Esta tragedia deja una especie de “marca” en Beverly, que explica por qué más adelante será una de las víctimas (y a la vez una de las principales antagonistas) del payaso. El cameo, por lo tanto, no solo suma continuidad, sino que añade una nueva capa de contexto emocional al personaje.

Un puente hacia el Club de los Perdedores

Más allá del impacto inmediato, la aparición de Beverly Marsh parece señalar el camino narrativo que podría tomar la serie en el futuro. Todo indica que “It: Welcome to Derry” no se limitará a explorar el pasado lejano del pueblo, sino que eventualmente volverá sobre los eventos ya conocidos de las películas.

Recordemos que la señora Kirsch ya tuvo una aparición en las películas de “It” donde este último también se enfrenta a una Beverly ya mayor.

Con este cierre, “It: Welcome to Derry” deja claro que su ambición va más allá del terror episódico y apuesta por expandir, con cuidado y respeto, uno de los universos más icónicos del horror moderno.