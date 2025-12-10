“It: Welcome to Derry”: ¿Quién es Bob Gray?

El capítulo 7 de “It: Welcome to Derry” ha sorprendido a los fans al presentar, por primera vez en la serie, a Bob Gray, la figura humana cuya identidad está íntimamente ligada a la forma de Pennywise. Aunque en la mitología de Stephen King este nombre ya había sido mencionado como un alias del monstruo, la serie da un paso más al mostrarlo como un personaje con historia propia.

Aquí te contamos quién es Bob Gray, cómo encaja en la narrativa del universo de "It” y por qué su aparición podría redefinir el origen del terror que habita en Derry.

¿Quién es Bob Gray dentro del canon de Stephen King?

En la novela “It”, Bob Gray nunca ha sido un humano real, sino uno de los nombres que la criatura utiliza para interactuar con los humanos. En los libros, Pennywise menciona ese nombre como si formara parte de una identidad terrenal, pero nunca se confirma que haya existido como persona de carne y hueso.

Por eso la serie “It: Welcome to Derry” da un giro notable al introducirlo como un individuo tangible, lo que sugiere que el proyecto televisivo está expandiendo el canon y profundizando en la conexión entre Eso y el mundo humano.

Bob Gray en “It: Welcome to Derry”: la aparición en el capítulo 7

En el capítulo 7, Bob Gray aparece por primera vez no como una manifestación del ente, sino como un humano con rasgos y conducta que evocan al futuro Pennywise. La puesta en escena, el comportamiento inquietante y el aura de amenaza sugieren que su presencia está vinculada directamente al origen terrenal que Eso adopta para mezclarse con los habitantes de Derry.

El personaje aparece al inicio del episodio como un payaso común y corriente con sentimientos y emociones. Después de hacer su show, este se queda tras bambalinas conversando con su hija Ingrid (quien más adelante sería Periwinkle) hasta que es engañado por Eso para que al final termine convertido en él.

La serie plantea la posibilidad de que Bob Gray sea un recipiente, una víctima o incluso una inspiración que Eso toma como modelo para crear su forma de payaso.

¿Qué podría significar su aparición para el próximo capítulo?

La presentación de Bob Gray en el capítulo 7 deja abiertas varias líneas posibles:

Que la serie explore la vida, muerte y destino de Bob Gray antes de convertirse en símbolo del horror.

de Bob Gray antes de convertirse en símbolo del horror. Que se revele si fue elegido, corrompido o devorado por la entidad cósmica.

por la entidad cósmica. Que su historia sirva para explicar por qué Pennywise adopta una apariencia circense asociada al terror infantil.

El capítulo 8 de “It: Welcome to Derry” se estrenará el domingo 14 de diciembre en HBO Max.