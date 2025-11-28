¡La oscuridad en Derry se profundiza! Y es, tras el primer enfrentamiento directo entre los niños y Pennywise, la serie “IT: Bienvenidos a Derry” (en su idioma original: “IT: Welcome to Derry”) se prepara para lanzar su esperadísimo episodio 6. ¿Te gustaría verlo? Entonces, esta nota es para ti. A continuación, te cuento cuál es la fecha, hora, link y otros detalles sobre su estreno en HBO Max.

Vale precisar que este capítulo promete ser crucial para la trama, dado que pondrá énfasis en las habilidades psíquicas de Dick Hallorann (Chris Chalk) y su papel en el descubrimiento de los peligros ocultos en el pueblo.

Además, se le prestará mayor atención al pilar que salvó a Lilly Bainbridge (Clara Stack) de una muerte brutal a manos de Pennywise (Bill Skarsgård).

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio 6 de “IT: Bienvenidos a Derry”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Bajo el título "In the Name of the Father“, el capítulo se estrena el domingo 30 de noviembre de 2025 (fecha que te recomiendo anotar en tu agenda).

Cabe resaltar que este fue escrito por Jason Fuchs, Cord Jefferson y Brad Caleb Kane, y tiene la siguiente sinopsis oficial: “Atormentado por oscuras visiones, Dick se lleva una sorpresa en el Black Spot; mientras tanto, los niños se enfrentan a sus propios retos”.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

El estreno del episodio 6 de la serie de HBO Max está programado para el horario estelar.

Así, en Estados Unidos, se respeta la siguiente tabla.

Zona horaria Hora exacta Hora del Pacífico 6:00 p.m. (PT) del domingo 30 de noviembre Hora de la Montaña 7:00 p.m. (MT) del domingo 30 de noviembre Hora Central 8:00 p.m. (CT) del domingo 30 de noviembre Hora del Este 9:00 p.m. (ET) del domingo 30 de noviembre

Por otro lado, para los espectadores internacionales, se debe tener en cuenta la diferencia horaria.

Países Horarios México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. del domingo 30 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. del domingo 30 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. del domingo 30 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. del domingo 30 de noviembre España 3:00 a.m. del lunes 1 de diciembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Tal como te puedes imaginar, “IT: Bienvenidos a Derry” es una producción original de HBO, por lo que la única forma oficial de verla online es a través de su plataforma de streaming.

Link de la serie: HBO Max

Recuerda que necesitas una suscripción activa para acceder al contenido y que, en EE. UU., se ofrecen los siguientes planes:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

¿CUÁNTOS EPISODIOS DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY” QUEDAN?

La primera temporada de “IT: Bienvenidos a Derry” consta de ocho capítulos en total.​ Por ende, este es el calendario restante:

Episodio 7: domingo 7 de diciembre del 2025

domingo 7 de diciembre del 2025 Episodio 8 (Final de temporada): domingo 14 de diciembre del 2025

Jovan Adepo asume el rol de Leroy Hanlon, uno de los protagonistas de la serie "IT: Bienvenidos a Derry" (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)

