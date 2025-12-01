“It: Welcome to Derry” Capítulo 7: Fecha de estreno confirmada

El capítulo 7 de “It: Welcome to Derry” ya tiene fecha confirmada de estreno y será este domingo 7 de diciembre en HBO Max. Esto es todo lo que tienes que saber para estar listo para el nuevo epidosio.

Recuerda que también puedes verlo en cable a través de la señal de HBO y por DirecTV.

Fecha de estreno

Domingo 7 de diciembre en HBO Max.

Sinopsis de “It: Welcome to Derry”

En la serie conocemos a los jóvenes Teddy, Phil, Lilly y Ronnie, quienes comienzan una investigación para descubrir por qué tantos niños han desaparecido en Derry… y por qué cada uno de ellos ha empezado a experimentar fenómenos extraños. Mientras tanto, el Mayor Leroy Hanlon llega a la Base Aérea de Derry, donde enfrenta una fría recepción por parte de algunos de sus compañeros de escuadrón.

Ambientada en el universo de “It”, creado por Stephen King, la serie de ocho episodios se inspira en el libro original y profundiza la visión aterradora presentada por Andy Muschietti en las dos películas de la franquicia. El elenco incluye a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, además de Rudy Mancuso y Bill Skarsgård.

Ficha técnica de “It: Welcome to Derry”