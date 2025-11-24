“It: Welcome to Derry” Capítulo 6: Fecha de estreno confirmada

HBO Max ha confirmado la fecha de estreno del capítulo 6 de “It: Welcome to Derry”, la cual será este domingo 30 de noviembre exclusivamente en su plataforma de transmisión de streaming.

Recuerda que también puedes ver el capítulo a través del canal de HBO en cable así como también vía DirecTV.

Sinopsis de “It: Welcome to Derry”

En la serie conocemos a los jóvenes Teddy, Phil, Lilly y Ronnie, quienes comienzan una investigación para descubrir por qué tantos niños han desaparecido en Derry… y por qué cada uno de ellos ha empezado a experimentar fenómenos extraños. Mientras tanto, el Mayor Leroy Hanlon llega a la Base Aérea de Derry, donde enfrenta una fría recepción por parte de algunos de sus compañeros de escuadrón.

Ambientada en el universo de “It”, creado por Stephen King, la serie de ocho episodios se inspira en el libro original y profundiza la visión aterradora presentada por Andy Muschietti en las dos películas de la franquicia. El elenco incluye a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, además de Rudy Mancuso y Bill Skarsgård.

Ficha técnica de “It: Welcome to Derry”