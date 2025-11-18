“It: Welcome to Derry” Capítulo 5: fecha de estreno confirmada

Las cosas en Derry están más sangrientas que nunca. La aparición de Pennywise ha hecho que los niños tengan que enfrentarse a un terror inimaginable. ¿Qué día saldrá oficialmente el capítulo 5 de “It: Welcome to Derry”? Aquí te contamos lo que nos dijo HBO Max.

El capítulo 5 de la serie se va a estrenar este domingo 23 de octubre en la plataforma de HBO Max, así como también en el canal de HBO en cable y DirecTV.

Sinopsis de “It: Welcome to Derry”

En la serie conocemos a los jóvenes Teddy, Phil, Lilly y Ronnie, quienes comienzan una investigación para descubrir por qué tantos niños han desaparecido en Derry… y por qué cada uno de ellos ha empezado a experimentar fenómenos extraños. Mientras tanto, el Mayor Leroy Hanlon llega a la Base Aérea de Derry, donde enfrenta una fría recepción por parte de algunos de sus compañeros de escuadrón.

Ambientada en el universo de “It”, creado por Stephen King, la serie de ocho episodios se inspira en el libro original y profundiza la visión aterradora presentada por Andy Muschietti en las dos películas de la franquicia. El elenco incluye a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, además de Rudy Mancuso y Bill Skarsgård.

Ficha técnica de “It: Welcome to Derry”