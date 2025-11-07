“IT: Bienvenidos a Derry” (en su idioma original: “IT: Welcome to Derry”) es una de las obras de terror más destacadas del 2025, por lo que los espectadores de esta producción del universo de Stephen King—dirigida por Andy Muschietti—ya estamos listos para deleitarnos con su episodio 3. Así, ¿quieres saber cuál es la fecha, hora y link para disfrutar de este nuevo capítulo de la serie de HBO y HBO Max? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que el show televisivo se ambienta en 1962, 27 años antes de los eventos de la película “IT” (2017).

En ese sentido, la ficción sigue a chicos como Teddy (Mikkal Karim-Fidler), Phil (Jack Molloy Legault), Lilly (Clara Stack) y Ronnie (Amanda Christine), quienes investigan las misteriosas desapariciones de niños en Derry mientras experimentan fenómenos sobrenaturales.

De forma paralela, conocemos al Mayor Leroy Hanlon (Jovan Adepo), quien llega a la Base Aérea del pueblo enfrentando una recepción hostil entre los habitantes del lugar.

Cabe resaltar que el elenco también incluye a Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Bill Skarsgård retomando su icónico papel como Pennywise.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

El episodio 3 de la serie, titulado “Now You See It” (“Ahora lo ves”), se estrena el domingo 9 de noviembre del 2025.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

En la siguiente tabla, repasa los horarios por país del lanzamiento del tercer capítulo de “IT: Bienvenidos a Derry”.

Países Horarios Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. España 3:00 a.m. del lunes 10 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 3 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Para disfrutar del episodio 3 de la producción de terror, tienes dos opciones:​

La famosa plataforma de streaming HBO Max

El canal de televisión por cable HBO

Por lo tanto, para disfrutar del espectáculo en el horario indicado, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma o acceso sin restricciones al canal de TV.

CALENDARIO COMPLETO DE EPISODIOS DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

La primera temporada de “IT: Bienvenidos a Derry” consta de 8 episodios que se estrenan semanalmente. A continuación, el calendario oficial:​

Episodio 1: domingo 26 de octubre de 2025 - “The Pilot”

domingo 26 de octubre de 2025 - “The Pilot” Episodio 2: domingo 31 de octubre de 2025 (especial Halloween) - “The Thing in the Dark”

domingo 31 de octubre de 2025 (especial Halloween) - “The Thing in the Dark” Episodio 3: domingo 9 de noviembre de 2025 - “Now You See It”

domingo 9 de noviembre de 2025 - “Now You See It” Episodio 4: domingo 16 de noviembre de 2025 - "The Great Swirling Apparatus of Our Planet’s Function"

domingo 16 de noviembre de 2025 - "The Great Swirling Apparatus of Our Planet’s Function" Episodio 5: domingo 23 de noviembre de 2025 - "Neibolt Street"

domingo 23 de noviembre de 2025 - "Neibolt Street" Episodio 6: domingo 30 de noviembre de 2025

domingo 30 de noviembre de 2025 Episodio 7: domingo 7 de diciembre de 2025

domingo 7 de diciembre de 2025 Episodio 8 (final): domingo 14 de diciembre de 2025

La serie "IT: Bienvenidos a Derry" expande el universo ficticio que nació en 1986, con el lanzamiento de la novela "It" de Stephen King (Foto: Warner Bros. Television / HBO)

