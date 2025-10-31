Tras un espectacular estreno, el episodio 2 de “IT: Bienvenidos a Derry” (en su idioma original: “IT: Welcome to Derry”) ya está disponible en HBO Max, coincidiendo con las celebraciones de Halloween 2025. Este se titula “The Thing in the Dark” (“Esa cosa en la penumbra“), fue dirigido por Andy Muschietti y tuvo como guionista a Austin Guzman. Pero, ¿sabes exactamente qué pasó en el capítulo? Pues, en esta nota, le hago un repaso. ¡Presta atención!

Vale precisar que el episodio explora las consecuencias de la masacre en el cine que dejó a los espectadores sin aliento.

Además, se revela por qué Leroy Hanlon (Jovan Adepo) fue reclutado para Derry y, por si fuera poco, el capítulo cierra con un descubrimiento perturbador que deja más preguntas que respuestas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “IT: Bienvenidos a Derry”:

¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO 2 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

ATENCIÓN SPOILERS. El episodio comienza con Lilly (Clara Stack) siendo atormentada por pesadillas sobre lo que sucedió en el cine. Mientras tanto, la policía de Derry avanza en su investigación sobre los asesinatos y las desapariciones de los niños.

Así, Hank Grogan (Stephen Rider) se convierte en el principal sospechoso de los crímenes. Sin embargo, sabemos que esto solo desvía la atención del verdadero mal que acecha en el pueblo.​

Por otro lado, Leroy Hanlon comienza a creer en la versión “oficial” de su ataque. Es decir, que este fue orquestado por espías soviéticos. Entonces, al ser considerado como cómplice en el caso, el sargento Masters (Chad Rook) es encarcelado.

De vuelta al pueblo, Charlotte Hanlon (Taylour Paige), la esposa de Leroy, intenta intervenir para detener un acto de bullying. No obstante, sus intentos de ayudar son rechazados por los adultos del lugar, quienes le lanzan miradas de desaprobación (sí, las tensiones raciales y sociales son evidentes).

Ronnie (Amanda Christine), por su parte, es atormentada nuevamente por Pennywise, quien le presenta una visión retorcida de su madre fallecida en pleno parto. Durante esta secuencia, obtenemos un vistazo a los famosos ojos del aterrador payaso.​

Paralelamente, el ejército comienza a buscar algo en el bosque de Derry con la ayuda de Dick Hallorann (Chris Chalk). Mientras lo hacen, algunos nativos americanos observan desde la distancia, con la tensión de saber que fuerzas peligrosas están siendo desenterradas.​

Más tarde, Ronnie le cuenta a Lilly sobre su visión. Además, ambas discuten sobre la versión que la segunda le proporcionó a la policía, revelando discrepancias entre lo que realmente sucedió en el cine y lo que está siendo contado a las autoridades.

De regreso a la familia de Leroy, su hijo Will Hanlon (Blake Cameron James) experimenta algunas dificultades para adaptarse a su nueva vida en Derry. Sin embargo, poco a poco logra hacer amigos, incluyendo a Rich (Arian S. Cartaya) y Ronnie.

¿Y Lilly? Pues, el jefe Clint Bowers (Peter Outerbridge) la chantajea para mantenerla bajo su control, lo que refleja cómo la maldad de Pennywise está entrelazada con la corrupción humana en Derry.​

Eventualmente, basándose en las sospechas de Leroy y en las investigaciones en curso, Hank Grogan es arrestado, lo que hace que Ronnie se enfrente a Lilly en su casa. Obviamente, la primera solo quiere que su papá sea liberado de aquella falsa acusación.

LAS SORPRESAS DEL EPISODIO 2 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

El episodio 2 de “IT: Bienvenidos a Derry” también nos demuestra que el sargento Masters NO es uno de los atacantes de Leroy.

Y es que, en un giro sorprendente, el General Shaw revela la verdad: él mismo orquestó el ataque para poner a prueba el miedo del recién llegado y determinar si es lo suficientemente valiente para una misión especial.

De esta manera, Shaw explica que solo Leroy puede recuperar un “arma” que inspira miedo en todos. O sea, Pennywise.​

Resulta que, durante la guerra, Leroy sufrió una lesión cerebral que lo dejó incapaz de sentir miedo, lo que lo hace ideal para contener a la entidad sobrenatural.

Por otro lado, después de experimentar una nueva visión traumática en el supermercado, Lilly regresa al hospital psiquiátrico, luchando por distinguir entre la realidad y las alucinaciones.

Hacia el final del capítulo, Dick Hallorann finalmente identifica el lugar exacto donde se debe excavar. Allí, encuentran un automóvil antiguo con cadáveres en su interior.

Por supuesto, este descubrimiento macabro deja claro que el ejército está cada vez más cerca de desenterrar fuerzas que—quizá—deberían haber permanecido enterradas. Y a ti, ¿te gustó el episodio?

Mientras estaba en el supermercado, Lilly—interpretada por Clara Stack—tiene una aterradora visión en el episodio 2 de la serie “IT: Bienvenidos a Derry” (Foto: HBO)

