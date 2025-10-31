Después de las impactantes revelaciones del capítulo 2 de “IT: Bienvenidos a Derry” (en su idioma original: “IT: Welcome to Derry“), los fans de la espectacular serie de HBO y HBO Max ya esperan ansiosamente el episodio 3 de la ficción. ¿Es tu caso? Entonces, ¡presta atención! Aquí te cuento cuándo, a qué hora y cómo verlo sin problemas.

Vale precisar que la producción es una precuela que explora los orígenes de Pennywise en Derry, Maine durante la década de los 60’s.

Así, mezcla horror sobrenatural con drama, explorando cómo la maldad toma múltiples formas: desde el payaso demoníaco hasta la corrupción humana y el racismo.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Si bien el segundo capítulo de la serie fue adelantado excepcionalmente al viernes 31 de octubre en HBO Max para coincidir con Halloween, ahora el show televisivo regresa a su programación regular de lanzamientos dominicales.

Por lo tanto, el episodio 3 de “IT: Bienvenidos a Derry”—titulado “Now You See It” (“Ahora lo ves”)—se estrena el domingo 9 de noviembre del 2025.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

El horario de estreno del capítulo varía según el país, de acuerdo con la siguiente tabla informativa.

Países Horarios Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. España 2:00 a.m. del lunes 10 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 3 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Si quieres disfrutar del episodio 3 de “IT: Bienvenidos a Derry”, recuerda que la serie está disponible en:

HBO Max: los capítulos se estrenan en la plataforma en el horario indicado.

los capítulos se estrenan en la plataforma en el horario indicado. El canal HBO: los episodios también se transmiten por televisión, simultáneamente con el lanzamiento en el streaming.

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 3 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Aunque no se han revelado detalles oficiales sobre la trama del capítulo, se espera que el espectáculo continúe explorando las consecuencias del descubrimiento del ejército en el bosque.​

Y es que el final del episodio 2 dejó múltiples hilos narrativos abiertos, por lo que será interesante averiguar hacia dónde se dirige la historia.

CALENDARIO DE EPISODIOS DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

A continuación, revisa el calendario de próximos capítulos de la producción:

Episodio 4: domingo 16 de noviembre del 2025

domingo 16 de noviembre del 2025 Episodio 5: domingo 23 de noviembre del 2025

domingo 23 de noviembre del 2025 Episodio 6: domingo 30 de noviembre del 2025

domingo 30 de noviembre del 2025 Episodio 7: domingo 7 de diciembre del 2025

domingo 7 de diciembre del 2025 Episodio 8: domingo 14 de diciembre del 2025

