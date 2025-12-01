“It: Welcome to Derry”: ¿Quién es Periwinkle?

En el capítulo 6 de “It: Welcome to Derry” se nos presentó a un personaje muy curioso en el universo de Stephen King. Estamos hablando de Periwinkle. Aquí te contamos la verdadera identidad de este ser y su conexión directa con Ingrid Kersh, la misteriosa enfermera del hospital psiquiátrico, un giro que no solo reconfigura lo que creíamos saber del pasado de Derry, sino que introduce una nueva capa de terror psicológico al expandir la mitología de Pennywise.

Ingrid Kersh: el personaje que introduce la tragedia detrás del payaso

El nuevo capítulo retoma la acción justo después del capítulo anterior, mostrando el brutal ataque de Pennywise al ejército y a los niños, ahora manifestado físicamente. Sin embargo, la trama pronto cambia de foco hacia Ingrid Kersh desde el inicio, ella es una empleadora del hospital psiquiátrico (Juniper Hill) donde Lily está ingresada tras el fallecimiento de su padre.

El ataque de Pennywise en el sótano de Juniper Hill dio pie a la locura de Ingrid Kersh. (Foto: HBO)

A pesar de su rol aparentemente menor, Ingrid se convierte en la clave cuando escucha el escalofriante testimonio de una niña: dice que ve a un payaso llamado Pennywise y que este la está llamando desde el sótano del hospital. Ante la incredulidad de los médicos, Ingrid toma la decisión de acompañarla, iniciando un peligroso descenso a la verdad que yace oculta.

El sótano: el momento que abre la subtrama más poderosa del episodio

En el sótano, el globo rojo aparece como advertencia. Pennywise se manifiesta, acorrala a ambas y finalmente devora a la niña, dejando a Ingrid frente al horror puro. Pero lo más relevante sucede después:

Pennywise adopta la forma del padre de Ingrid, Bob Gray, un payaso de carnaval que murió en circunstancias extrañas y cuyo nombre también era Pennywise. Para Ingrid, esta forma no es casual: ella cree que la criatura la manipula emocionalmente usando el recuerdo de su padre.

Tras esto, vemos como ella tiene una conversación en el ático de su casa con la pequeña Lily, donde esta última se da cuenta de que está siendo controlada por la memoria de su padre, el verdadero Pennywise, por lo que se enfrentan y sale corriendo.

Al final del capítulo, podemos ver que Ingrid se está poniendo la misma ropa de payaso que ya hemos visto alguna vez, dándonos a entender que ella es Periwinkle.

¿Quién es Periwinkle? Mucho más que un simple payaso

Periwinkle, hasta este capítulo, parecía una presencia secundaria o incluso una extensión del terror que representa Pennywise. Sin embargo, el giro del episodio demuestra que Periwinkle es en realidad una identidad adoptada por Ingrid, marcada por un trauma profundo relacionado con su padre, un payaso de carnaval también llamado Pennywise.

Ingrid Kersh es revelada como Periwinkle. (Foto: HBO)

Es decir: Periwinkle no es una criatura sobrenatural, sino una víctima rota que terminó convirtiéndose en un monstruo humano.

Aquí la serie juega con algo poderoso: la idea de que no todos los horrores en Derry provienen de lo sobrenatural. A veces, son los humanos quienes, guiados por dolor, obsesión y locura, pueden crear ecos del mal original.

Periwinkle como extensión humana del mal de Derry

Lo más perturbador de la revelación no es que Ingrid se disfrace de payaso. Es lo que simboliza.

Periwinkle representa la forma humana del legado de Pennywise. No es el monstruo, pero sí es alguien moldeada por él, arrastrada por su presencia y su historia. En muchas escenas anteriores de la temporada, la serie nos hizo creer que ciertas figuras payasescas eran Pennywise oculto… y ahora sabemos que muchas fueron Periwinkle acechando a los niños.

Esto agrega una nueva capa de horror: Pennywise no solo aterroriza y devora; también infecta emocionalmente a la gente, los rompe hasta convertirlos en sombras de su propio dolor.

Ingrid no quiere matar ni aterrorizar por voluntad propia: lo hace porque está atrapada en un ciclo de duelo enfermizo, intentando revivir o reconectar con el recuerdo de su padre. Pennywise no la posee. La manipula, que es aún peor.

Para poder saber más, no te pierdas el capítulo 7 de “It: Welcome to Derry” este domingo 7 de diciembre en HBO Max.