“It: Welcome to Derry” Capítulo 8: Fecha de estreno del último episodio

Este domingo 14 de diciembre llega a su final la serie de “It: Welcome to Derry” con el estreno oficial de su capítulo 8, el último episodio de la temporada. Esto es todo lo que tienes que saber antes de su estreno en HBO Max.
Fecha de estreno
- Domingo 14 de diciembre en HBO Max.
Sinopsis de “It: Welcome to Derry”
En la serie conocemos a los jóvenes Teddy, Phil, Lilly y Ronnie, quienes comienzan una investigación para descubrir por qué tantos niños han desaparecido en Derry… y por qué cada uno de ellos ha empezado a experimentar fenómenos extraños. Mientras tanto, el Mayor Leroy Hanlon llega a la Base Aérea de Derry, donde enfrenta una fría recepción por parte de algunos de sus compañeros de escuadrón.
Ambientada en el universo de “It”, creado por Stephen King, la serie de ocho episodios se inspira en el libro original y profundiza la visión aterradora presentada por Andy Muschietti en las dos películas de la franquicia. El elenco incluye a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, además de Rudy Mancuso y Bill Skarsgård.
Ficha técnica de “It: Welcome to Derry”
- Título Original: IT: Welcome to Derry
- Género: Terror, Drama, Sobrenatural
- Basada en: La novela It (1986) de Stephen King
- Creada / Desarrollada por: Andy Muschietti, Barbara Muschietti, Jason Fuchs
- Showrunners: Jason Fuchs, Brad Caleb Kane
- Dirección: Andy Muschietti (dirigió varios episodios)
- Plataforma de Estreno: HBO Max / Max
- Fecha de Estreno (Primer Episodio): 26 de octubre de 2025
- Temporadas / Episodios: 1 Temporada (consta de 8 o 9 episodios)
- Ambientación: Década de 1960, previo a los eventos de It (2017)
- Reparto Principal:
- Bill Skarsgård (Pennywise)
- Taylour Paige (Charlotte Hanlon)
- Jovan Adepo (Leroy Hanlon)
- Chris Chalk (Dick Hallorann)
- James Remar (General Shaw)
- Compositor: Benjamin Wallfisch
- País de Origen: Estados Unidos
