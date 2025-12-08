“It: Welcome to Derry” Capítulo 8: Fecha de estreno del último episodio

Este domingo 14 de diciembre llega a su final la serie de “It: Welcome to Derry” con el estreno oficial de su capítulo 8, el último episodio de la temporada. Esto es todo lo que tienes que saber antes de su estreno en HBO Max.

Fecha de estreno

Domingo 14 de diciembre en HBO Max.

Sinopsis de “It: Welcome to Derry”

En la serie conocemos a los jóvenes Teddy, Phil, Lilly y Ronnie, quienes comienzan una investigación para descubrir por qué tantos niños han desaparecido en Derry… y por qué cada uno de ellos ha empezado a experimentar fenómenos extraños. Mientras tanto, el Mayor Leroy Hanlon llega a la Base Aérea de Derry, donde enfrenta una fría recepción por parte de algunos de sus compañeros de escuadrón.

Ambientada en el universo de “It”, creado por Stephen King, la serie de ocho episodios se inspira en el libro original y profundiza la visión aterradora presentada por Andy Muschietti en las dos películas de la franquicia. El elenco incluye a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, además de Rudy Mancuso y Bill Skarsgård.

Ficha técnica de “It: Welcome to Derry”