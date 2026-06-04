La chica ‘reality’ Onelia Molina admitió que siente atracción por el modelo venezolano Kevin Díaz, con quien se le vincula sentimentalmente tras finalizar su relación con Mario Irivarren.

Y es que, la odontóloga explicó que actualmente atraviesa por una etapa de tranquilidad aclarando que, más allá de las especulaciones de un romance, mantiene un vínculo amical con Díaz, por lo que continuarán compartiendo tiempo en público.

Con respecto a la posibilidad de formalizar un noviazgo, Molina descartó la opción por el momento, aunque no escatimó en elogios hacia el modelo. “A quién no le va a gustar, es un chico lindo, lindo por fuera, por dentro, por donde lo veas. 20 puntos” , dijo.

Asimismo, comentó que el ciudadano venezolano se ha convertido en un pilar indispensable dentro de su rutina diaria, pues argumentó que le brinda un apoyo constante, agregando la frase: “Quien quiere celeste, que le cueste”.

Onelia Molina confirma el fin de su relación con Mario Irivarren tras ampay en Argentina. Lo bloqueó de todos lados, rechaza contacto cero y no dará tercera oportunidad por infidelidad con tercera persona. Coordina con su mamá Marcelas para retirar sus cosas y lamenta perder esa familia.

MÁS INFORMACIÓN: Mario Irivarren se pronuncia ante posible romance de Onelia Molina y Kevin Díaz

Por su parte, Kevin Díaz también fue interrogado por las cámaras de televisión luego de encontrarse con la ‘influencer’ en un taller mecánico para trasladarse juntos hacia un gimnasio en Miraflores.

El modelo calificó a Molina como una mujer increíble y buena, pero coincidió con su postura de mantener la reserva sobre el estatus de su relación y asegurar que todavía no pueden anunciar nada definitivo.

VIDEO RECOMENDADO: