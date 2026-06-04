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La modelo afirmó que Díaz es un "chico lindo" | (Foto: Instagram / @oneliamolina_)
La modelo afirmó que Díaz es un "chico lindo" | (Foto: Instagram / @oneliamolina_)
Por Redacción EC

La chica ‘reality’ Onelia Molina admitió que siente atracción por el modelo venezolano Kevin Díaz, con quien se le vincula sentimentalmente tras finalizar su relación con Mario Irivarren.

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