Mario Hart reveló que se someterá a la vasectomía tras el fin de su relación de Korina Rivadeneira. (Foto: Captura de YouTube / Shirley Arica Oficial)
Mario Hart reveló que se someterá a la vasectomía tras el fin de su relación de Korina Rivadeneira. (Foto: Captura de YouTube / Shirley Arica Oficial)
Por Redacción EC

Mario Hart sorprendió al revelar que evalúa someterse a una vasectomía tras su separación de Korina Rivadeneira. El exchico reality confesó que actualmente no tiene planes de convertirse nuevamente en padre, por lo que considera este procedimiento como una opción cercana.

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