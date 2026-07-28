Mario Hart sorprendió al revelar que evalúa someterse a una vasectomía tras su separación de Korina Rivadeneira. El exchico reality confesó que actualmente no tiene planes de convertirse nuevamente en padre, por lo que considera este procedimiento como una opción cercana.

La confesión se dio durante una entrevista con Shirley Arica, donde Mario Hart habló abiertamente sobre distintos aspectos de su vida personal luego de confirmar el fin de su relación con la madre de sus hijos. En ese contexto, explicó que ha reflexionado mucho sobre la posibilidad de cerrar su etapa de paternidad.

“Tengo a mis hijos de 3 y 5 años. No (quiero más hijos), de hecho, ese frasquito que has visto ahí es un fertitest para ver qué tan fértil sigo siendo y con eso poder operarme y hacerme la vasectomía”, contó el exintegrante de “Esto es guerra”.

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Sin embargo, Hart aclaró que antes de tomar una decisión definitiva planea realizarse un examen de fertilidad. El exchico reality señaló que quiere conocer cuál es su condición actual antes de someterse a una intervención permanente.

Mario Hart también reveló que contempla congelar sus espermatozoides como medida de precaución. Según explicó, aunque hoy está convencido de que no desea tener más hijos, considera que las circunstancias pueden cambiar con el paso de los años.

“Por si acaso, dejarlos ahí porque uno nunca sabe, pero ahora es un no rotundo”, comentó al referirse a la posibilidad de cambiar de opinión en el futuro. Por ello, aseguró que prefiere dejar abierta una alternativa antes de someterse a la vasectomía y tomar una decisión irreversible.

Mario Hart aclara su relación con Korina Rivadeneira tras meses de especulaciones. (Foto: Redes sociales)

Como se recuerda, estas declaraciones se producen luego de que Mario Hart confirmara que lleva meses separado de Korina Rivadeneira. En anteriores entrevistas confirmó la noticia y dijo que, gracias a Dios, mantiene buena comunicación con la madre de sus hijos y que su ruptura no responde a la intervención de una tercera persona.