Mario Hart confirma el fin de su relación con Korina Rivadeneira. (Foto: Captura de YouTube - +QTV Network / Instagram - @rivadeneirak)
Mario Hart confirma el fin de su relación con Korina Rivadeneira. (Foto: Captura de YouTube - +QTV Network / Instagram - @rivadeneirak)
Por Redacción EC

Mario Hart confirmó públicamente que su relación con Korina Rivadeneira llegó a su fin tras varios meses de rumores. Durante el programa “Sin más que decir”, el piloto reveló que ambos decidieron separarse en enero de este año, aunque habían mantenido la noticia en reserva.

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