Mario Hart confirmó públicamente que su relación con Korina Rivadeneira llegó a su fin tras varios meses de rumores. Durante el programa “Sin más que decir”, el piloto reveló que ambos decidieron separarse en enero de este año, aunque habían mantenido la noticia en reserva.

En la reciente emisión del podcast “Sin más que decir”, Mario Hart explicó que durante los últimos meses evitó responder preguntas sobre su vida privada, pero consideró que ya no tenía sentido ocultar la situación.

“He estado en los últimos meses como evadiendo esa pregunta y ya llega un momento en el que no puedes tapar el sol con un dedo. Es evidente que mi relación de pareja con Korina hace algún tiempo, unos meses, que llegó a su fin, desde enero estamos separados, tomamos la decisión de separarnos”, contó Mario.

Mario Hart revela por qué terminó su relación con Korina.

El exchico reality también aclaró que el fin de su relación no estuvo relacionado con una tercera persona. El piloto descartó tajantemente cualquier versión sobre una supuesta infidelidad y aseguró que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo.

“Gracias a Dios no ha habido ningún tema externo para que podamos llegar a esta decisión, fue una decisión en consenso, no voy a entrar tanto en detalles, descartado totalmente que haya sido por terceros, lo estamos tratando de llevar de la manera más madura posible”, refirió Mario Hart.

Pese a la ruptura, Hart afirmó que mantiene una relación cordial con Korina Rivadeneira por el bienestar de sus hijos. Indicó que ambos continúan compartiendo actividades familiares cuando es necesario y que existe una buena convivencia entre sus respectivas familias.

“Es algo que gracias a Dios, hasta el momento, creo que estamos llevándolo de una buena manera, sobre todo por nuestros hijos… Ella mantiene una buena relación con mi familia, yo con la de ella, si tenemos que juntaros y hacer plan con los chicos juntos no hay tema, no hay tensión”, refirió el piloto.

Mario Hart aclara su relación con Korina Rivadeneira tras meses de especulaciones. (Foto: Redes sociales)

Asimismo, el exchico reality reveló que desde hace algunos meses vive solo, mientras que sus hijos permanecen junto a su madre. En ese sentido, destacó las cualidades de Korina como madre.

“Así es como debe ser, que los chicos vivan con su mamá. Ella es una mujer espectacular, increíble en todos los sentidos, muy trabajadora, muy mamá. Mis hijos siempre van a contar con su madre y con su padre”, finalizó el Mario Hart.