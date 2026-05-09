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El exchico 'reality' sostuvo que la relación de Mario y Korina atraviesa "un proceso" y "que no es perfecto" | Foto: YouTube (Captura) / Composición EC
El exchico 'reality' sostuvo que la relación de Mario y Korina atraviesa "un proceso" y "que no es perfecto" | Foto: YouTube (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Alejandro Benites, conocido como Zumba, aseguró que su amigo, el piloto Mario Hart, estaría distanciado de su esposa Korina Rivadeneira, ya que actualmente vive solo, acompañado únicamente por su mascota.

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