Alejandro Benites, conocido como Zumba, aseguró que su amigo, el piloto Mario Hart, estaría distanciado de su esposa Korina Rivadeneira, ya que actualmente vive solo, acompañado únicamente por su mascota.

En ese sentido, al ser entrevistado en el programa de YouTube ‘Q’ Bochinche’, descartó inicialmente cualquier vínculo entre Hart y Paloma Fiuza, precisando que la brasileña está enfocada en sus proyectos personales.

Zumba revela inesperada confesión de Mario Hart.

Sin embargo, Benites sorprendió al dar detalles sobre la situación del exchico reality. “Paloma está enfocada en sus cosas… que haya pasado algo jamás… Él está viviendo solo con su perro” , manifestó.

Frente a ello, el recordado integrante de ‘Combate’ explicó que esta información surgió durante un reciente reencuentro de excompañeros del desaparecido programa, donde Hart se sinceró sobre su estado actual.

Según dijo, el grupo de amigos decidió manejar el tema con discreción por respeto a la privacidad de Mario y Korina, aunque confirmó que existe una situación compleja a nivel familiar.

“Está en proceso. Yo creo que las relaciones no son perfectas… obviamente lo que se vio y lo que nos contó es que está en un proceso. No profundizamos más porque es un tema que a ellos les compete”, añadió.

Hasta el momento, ni Mario Hart ni Korina Rivadeneira han emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir la supuesta separación, así como el inicio de un posible divorcio. La pareja tiene dos hijos en común.