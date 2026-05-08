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Las entradas están disponibles en Teleticket, con precios que van desde los S/ 195 | Foto: Difusión
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Por Redacción EC

Hayley Williams, vocalista de la banda Paramore y ganadora de tres premios Grammy, se presentará por primera vez como solista en Lima el próximo 20 de noviembre, en el Costa 21 de San Miguel.

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