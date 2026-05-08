Hayley Williams, vocalista de la banda Paramore y ganadora de tres premios Grammy, se presentará por primera vez como solista en Lima el próximo 20 de noviembre, en el Costa 21 de San Miguel.

El evento, que forma parte de su gira mundial “The Hayley Williams Show” tendrá como invitada a la cantautora Annie DiRusso durante las fechas programadas en Latinoamérica.

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De ese modo, los boletos están disponibles en Teleticket, con una preventa exclusiva para fans registrados en la web oficial de la artista el martes 12 de mayo a las 10:00 a.m., mientras que la venta general al público comenzará el jueves 14 de mayo a la misma hora.

Los precios establecidos para el sector Campo A son de S/ 346.50 en preventa y S/ 385 en precio regular. Para Campo B, el costo es de S/ 175.50 en preventa y S/ 195 en su tarifa final.

El espectáculo recorrerá los tres álbumes de estudio en solitario de Williams, tras el éxito de su gira por Norteamérica y Europa, con entradas agotadas. En sus recientes conciertos, interpretó completo su último disco, "Ego Death At A Bachelorette Party“.

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Los organizadores indicaron que, por cada entrada vendida en Latinoamérica, se destinará el equivalente a un dólar a iniciativas que fomentan el acceso a alimentos y promueven acciones contra el cambio climático en la región.

El concierto en Lima estará habilitado para mayores de 10 años, quienes deberán ingresar acompañados por un familiar directo.