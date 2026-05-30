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El Reinfo: el registro de la impunidad

“El Perú no necesita seguir prorrogando indefinidamente un sistema fallido”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

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    "Formalizar no significa perseguir ni expulsar a los pequeños productores. Significa exigir estándares mínimos de seguridad, trazabilidad y responsabilidad ambiental". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Formalizar no significa perseguir ni expulsar a los pequeños productores. Significa exigir estándares mínimos de seguridad, trazabilidad y responsabilidad ambiental". Ilustración: Giovanni Tazza

    En una reciente entrevista en RPP, el abogado Enrique Ghersi sostuvo que incluso los parlamentarios han perdido la inmunidad. Sin embargo, advirtió que existe hoy en el Perú un mecanismo que, en la práctica, permite operar con absoluta impunidad: el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

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