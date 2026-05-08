El cantante español David Bisbal confirmó su regreso al Perú con un concierto en Lima, noticia que fue anunciada este [día] y que generó expectativa entre sus seguidores. El artista volverá al país como parte de su nueva gira internacional, en la que repasará sus más grandes éxitos y presentará lo mejor de su repertorio musical. Próximamente se darán a conocer la fecha, el lugar del espectáculo y los detalles sobre la venta de entradas.

El cantante español David Bisbal confirmó su regreso al Perú con un concierto en Lima, noticia que fue anunciada este [día] y que generó expectativa entre sus seguidores. El artista volverá al país como parte de su nueva gira internacional, en la que repasará sus más grandes éxitos y presentará lo mejor de su repertorio musical. Próximamente se darán a conocer la fecha, el lugar del espectáculo y los detalles sobre la venta de entradas. Noticia en desarrollo...