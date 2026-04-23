El cantante español David Bisbal ha presentado oficialmente su nuevo sencillo, una reinterpretación del emblemático tema “Vivir así es morir de amor”, popularizado originalmente por Camilo Sesto, marcando una nueva etapa en su carrera musical.

La producción se posiciona como la carta de presentación de su próximo álbum de estudio. En esta entrega, Bisbal apuesta por arreglos refinados que buscan actualizar la pieza sin perder la esencia que la convirtió en un himno de la música hispana.

Según el equipo del artista, el objetivo es tender un puente entre la nostalgia y las nuevas audiencias.

“Este proyecto nace con la intención de traer a la actualidad esas joyas que nos han acompañado durante tantos años… y también de acercarlas a nuevas generaciones, a personas a las que quizá, por edad, no les tocó vivirlas en su momento”, afirmó el intérprete.

El estreno viene acompañado de un videoclip rodado en el Palacio Real de Aranjuez, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. La elección de esta locación histórica refuerza la atmósfera elegante que el cantante busca proyectar en esta producción.

Tula Rodríguez, conocida como 'La niña Tulita', vuelve a la conducción del programa Magazine de América tras casi 5 años de pausa. Se une a Carlos Vílchez y Laura Warkaitz desde el 27 de abril a la 1:40 pm. Habla de su felicidad por reencontrarse con el equipo, el secreto de su ingreso, prioridades familiares como la operación y estudios de su hija Valentina, y su gratitud por el tiempo concedido.

Bisbal, quien ya había ofrecido un adelanto del tema en directo el pasado mes de marzo con una recepción positiva, destacó el valor pedagógico del proceso creativo. “Volver a estudiar canciones como esta, meterte en esas letras y en esas melodías… ha sido, además de un privilegio, un aprendizaje enorme”, dijo.

El tema y su video musical se encuentran disponibles en plataformas digitales.

David Bisbal / Felix Valiente

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