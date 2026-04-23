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La versión, que ya había sido probada con éxito frente al público en directo el pasado mes de marzo, busca tender un puente entre el legado de la balada romántica española | Foto: Difusión
La versión, que ya había sido probada con éxito frente al público en directo el pasado mes de marzo, busca tender un puente entre el legado de la balada romántica española | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantante español David Bisbal ha presentado oficialmente su nuevo sencillo, una reinterpretación del emblemático tema “Vivir así es morir de amor”, popularizado originalmente por Camilo Sesto, marcando una nueva etapa en su carrera musical.

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