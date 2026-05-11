David Bisbal vuelve a apostar por la nostalgia y la elegancia con Eternos, el nuevo álbum que acaba de anunciar oficialmente a través de sus redes sociales. El artista reveló el título del disco, su portada y la fecha de lanzamiento, programada para el 2 de octubre, generando expectativa entre sus seguidores y la industria musical.

Con Eternos, Bisbal explora una estética inspirada en el universo crooner contemporáneo, una línea artística que ya había adelantado con el lanzamiento del sencillo “Vivir Así es Morir de Amor”. La portada del álbum refuerza esta nueva etapa visual y sonora, presentando al cantante en una faceta más sofisticada y clásica, sin perder el sello romántico que ha marcado su trayectoria.

El disco estará disponible en plataformas digitales y formatos físicos habituales, y servirá como eje central de su próxima gira internacional, Tour Eternos 2026, con la que recorrerá diversas ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica.

Entre las fechas confirmadas destaca su regreso al Perú. El intérprete español se presentará el próximo 9 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós, donde ofrecerá un espectáculo completamente renovado, acompañado de una producción audiovisual de gran formato.

El repertorio incluirá las canciones de Eternos, además de los éxitos que consolidaron su carrera internacional, como “Mi Princesa”, “Ave María” y “Dígale”. Con esta nueva gira, Bisbal busca reencontrarse con el público latinoamericano que lo ha acompañado durante más de dos décadas de carrera.