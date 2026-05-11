Resumen

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Se espera que una estética elegante y sofisticada marque el nuevo álbum de David Bisbal, "Eternos".
Se espera que una estética elegante y sofisticada marque el nuevo álbum de David Bisbal, "Eternos".
/ Felix Valiente
Por Redacción EC

David Bisbal vuelve a apostar por la nostalgia y la elegancia con Eternos, el nuevo álbum que acaba de anunciar oficialmente a través de sus redes sociales. El artista reveló el título del disco, su portada y la fecha de lanzamiento, programada para el 2 de octubre, generando expectativa entre sus seguidores y la industria musical.

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