David Bisbal sigue ampliando su presencia internacional, esta vez como protagonista de una serie de campañas publicitarias en Sudamérica y Estados Unidos. El cantante español, con más de dos décadas de trayectoria y una carrera reconocida con múltiples premios, se convierte así en uno de los rostros más influyentes no solo en la música, sino también en el mundo de la moda y el estilo de vida.

El artista almeriense se muestra entusiasta con este nuevo reto. “Siempre estoy en movimiento, tanto en el estudio como en los conciertos, así que la comodidad es esencial. Con Skechers tengo las dos cosas: comodidad y estilo», afirma un emcoinado David Bisbal, quien recientemente ha completado su gira Back In The USA 2025.

Con más de 20 millones de seguidores en redes sociales, Bisbal es considerado uno de los cantantes españoles más exitosos a nivel mundial. Su carisma y autenticidad lo han llevado a ser un referente cultural que trasciende fronteras, proyectándose con la misma fuerza en Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

A lo largo de su carrera, ha recibido más de 80 premios, incluidos tres Grammy Latinos, tres Latin Billboard, tres World Music Awards y dos Premios Ondas. Además, ha llenado escenarios emblemáticos como el Royal Albert Hall de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Real de Madrid y el Olympia de París.

El vínculo de Bisbal con el público hispanohablante ha sido constante y sólido desde su irrupción en la escena musical en 2001. Su estilo fresco, su energía en el escenario y su capacidad para transmitir emociones lo han convertido en un artista querido por distintas generaciones. Este magnetismo es el que hoy lo impulsa a convertirse también en un rostro clave para conectar con las audiencias desde otras plataformas.

Más allá de la música

Este paso marca una nueva etapa en la carrera del intérprete, quien no solo brilla en los escenarios con su voz, sino que también aporta su personalidad optimista y cercana a proyectos internacionales. Su imagen, asociada a valores como vitalidad, autenticidad y pasión, lo consolida como uno de los artistas más versátiles de la actualidad.

Con esta expansión en Sudamérica, David Bisbal reafirma que su influencia va más allá de los discos y conciertos: es un símbolo de constancia, carisma y éxito global.