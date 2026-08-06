Tras el éxito de su primera edición, el IrisFest regresa con una nueva jornada musical, esta vez enfocada en la lucha contra el hambre en el Perú, con la participación de La Mosca Tse Tse, Los Amigos Invisibles, Bareto y Olaya Sound System el próximo 26 de septiembre en el Círculo Militar de Jesús María.
Tras el éxito de su primera edición, el IrisFest regresa con una nueva jornada musical, esta vez enfocada en la lucha contra el hambre en el Perú, con la participación de La Mosca Tse Tse, Los Amigos Invisibles, Bareto y Olaya Sound System el próximo 26 de septiembre en el Círculo Militar de Jesús María.
El festival tiene como objetivo recaudar fondos para beneficiar a familias de escasos recursos, en una iniciativa que contará con el respaldo del Banco de Alimentos.