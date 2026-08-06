Las entradas cuentan con una promoción de 2x1 a través de Ticketmaster | Foto: Difusión / Composición EC
Las entradas cuentan con una promoción de 2x1 a través de Ticketmaster | Foto: Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

Tras el éxito de su primera edición, el IrisFest regresa con una nueva jornada musical, esta vez enfocada en la lucha contra el hambre en el Perú, con la participación de La Mosca Tse Tse, Los Amigos Invisibles, Bareto y Olaya Sound System el próximo 26 de septiembre en el Círculo Militar de Jesús María.

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