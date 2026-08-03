One Pact confirma su primer show en Lima como parte de su gira mundial. (Foto: Difusión)
One Pact confirma su primer show en Lima como parte de su gira mundial. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La agrupación surcoreana One Pact confirmó su primera visita al Perú como parte de su gira internacional “2026 One Pact World Tour Outshine”. El quinteto de K-pop se presentará el próximo 18 de septiembre en la discoteca Coco’s, en lo que será su esperado encuentro con los seguidores peruanos.

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