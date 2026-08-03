La agrupación surcoreana One Pact confirmó su primera visita al Perú como parte de su gira internacional “2026 One Pact World Tour Outshine”. El quinteto de K-pop se presentará el próximo 18 de septiembre en la discoteca Coco’s, en lo que será su esperado encuentro con los seguidores peruanos.

Integrado por Jongwoo, Jay Chang, Seongmin, TAG y Yedam, el grupo ha ganado popularidad dentro de la nueva generación del K-pop gracias a su propuesta musical y a una creciente base de fanáticos en distintos países. Su llegada al Perú forma parte de la expansión internacional que viene impulsando la banda.

Lima fue incluida entre las cuatro ciudades seleccionadas para recibir la primera gira de One Pact por Latinoamérica. El recorrido también contempla presentaciones en Ciudad de México, São Paulo y Santiago, consolidando la presencia del grupo en la región.

La gira llega después de una serie de conciertos en Asia y Europa, donde la agrupación logró una importante acogida. Este nuevo tramo del tour busca acercar a los artistas a los fanáticos latinoamericanos, quienes habían esperado durante años una visita oficial del grupo.

One Pact ha logrado posicionarse entre las agrupaciones emergentes más destacadas del K-pop con temas como “Must Be Nice”, “Sane” y “U so hot”, su lanzamiento más reciente. Estas canciones han contribuido a incrementar su popularidad en plataformas digitales y redes sociales.

Según los organizadores, el espectáculo “Outshine” contará con una producción diseñada para resaltar la energía, el carisma y las habilidades vocales de sus integrantes. Además, se ha anunciado una experiencia inmersiva orientada a fortalecer la conexión entre los artistas y el público.

One Pact confirma su primer show en Lima como parte de su gira mundial. (Foto: Difusión)

Las entradas para One Pact ya se encuentran disponibles a través de Joinnus y han despertado gran interés entre los seguidores del género. También se ofrecerán paquetes especiales con beneficios exclusivos, como soundcheck, hi touch y fotografías con los integrantes.