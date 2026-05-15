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Resumen

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El show de robots es una iniciativa de Galaxy Corp, agencia de talentos que representa a estrellas como G-Dragon. (Imagen: euronews)
El show de robots es una iniciativa de Galaxy Corp, agencia de talentos que representa a estrellas como G-Dragon. (Imagen: euronews)
Por Agencia EFE

Un nuevo parque temático en Seúl busca aprovechar el tirón del K-pop y la fascinación por los robots humanoides con espectáculos de baile protagonizados por androides que utilizan la captura de movimiento para aprender nuevos pasos.

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