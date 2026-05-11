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La misión Taiji-2 permitirá observar fenómenos como la coalición de agujeros negros.
La misión Taiji-2 permitirá observar fenómenos como la coalición de agujeros negros.
/ Joseph Mucira/Pixabay
Por Agencia EFE

Un equipo científico chino completó con éxito las pruebas terrestres del núcleo óptico del proyecto espacial Taiji, una iniciativa destinada a detectar ondas gravitacionales desde el espacio mediante un sistema de medición de ultra precisión.

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