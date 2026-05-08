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Las temperaturas medias en la superficie de los mares, excluyendo las regiones polares, rozaron en abril el récord absoluto de 2024, según un informe del observatorio climático europeo Copernicus. (Foto de ANDINA / AFP)
Las temperaturas medias en la superficie de los mares, excluyendo las regiones polares, rozaron en abril el récord absoluto de 2024, según un informe del observatorio climático europeo Copernicus. (Foto de ANDINA / AFP)
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Por Agencia AFP

Los océanos se encaminan hacia un récord de temperaturas en mayo, justo cuando se vislumbra el regreso potente del fenómeno de El Niño, alertó este viernes el observatorio climático europeo Copernicus.

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