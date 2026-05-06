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Elon Musk planea una inversión multimillonaria en la producción de chips. (Foto: magnific.com / AFP)
Elon Musk planea una inversión multimillonaria en la producción de chips. (Foto: magnific.com / AFP)
Por Agencia AFP

Elon Musk prevé invertir al menos 55.000 millones de dólares en el proyecto “Terafab”, una fábrica de chips para la inteligencia artificial (IA), la robótica y los centros de datos en el espacio, según un anuncio publicado el miércoles en Texas.

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