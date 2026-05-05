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En el debate entre naturaleza versus crianza, los estudios con gemelos han sido una de las vías para responder esa pregunta.
En el debate entre naturaleza versus crianza, los estudios con gemelos han sido una de las vías para responder esa pregunta.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

En 2009, Abdelmalek Bayout se enfrentaba a una condena de nueve años de prisión en Trieste, Italia, por apuñalar y matar a un hombre que se había burlado de él en la calle. Con el objetivo de reducir la pena, su abogado presentó un argumento legal poco habitual.

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