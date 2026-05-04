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El Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos compartió esta foto de una nueva especie de lagarto denominada Stenocercus aguilari, descubierta en una puna andina de más de 4.000 metros de altitud, en la región de Ancash, Perú. (Foto de Alejandro MENDOZA / Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos / AFP)
El Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos compartió esta foto de una nueva especie de lagarto denominada Stenocercus aguilari, descubierta en una puna andina de más de 4.000 metros de altitud, en la región de Ancash, Perú. (Foto de Alejandro MENDOZA / Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos / AFP)
/ ALEJANDRO MENDOZA
Por Agencia AFP

Un grupo de científicos descubrió una nueva especie de lagartija en los andes centrales de Perú, informó este viernes el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos.

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