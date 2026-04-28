Resumen

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En un contexto de alta congestión en ciudades como Lima, esta integración facilita la planificación de viajes con información clara de rutas, tiempos y tarifas desde una sola plataforma.
En un contexto de alta congestión en ciudades como Lima, esta integración facilita la planificación de viajes con información clara de rutas, tiempos y tarifas desde una sola plataforma.
Por Redacción EC

ChatGPT incorporó el servicio de Yango Ride, que permite organizar rutas, tiempos y tarifas dentro de una conversación, una función ya disponible en más de 25 países.

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