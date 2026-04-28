ChatGPT incorporó el servicio de Yango Ride, que permite organizar rutas, tiempos y tarifas dentro de una conversación, una función ya disponible en más de 25 países.

En contextos de alta congestión como Lima, esta herramienta busca facilitar el desplazamiento de turistas y viajeros frecuentes, al concentrar en una sola interfaz información clave para moverse por la ciudad.

La integración permite visualizar el precio exacto de un trayecto sin costos ocultos, comparar tiempos entre distintas rutas y conocer el tiempo estimado de llegada (ETA) del vehículo. También identifica puntos de recogida más convenientes para reducir los tiempos de espera.

Una vez seleccionada la opción de viaje, el sistema redirige al usuario a la aplicación o versión web de Yango, donde se completa la reserva de forma segura.

La funcionalidad está disponible en la versión web y en las aplicaciones móviles de ChatGPT para Android e iOS, y opera con datos de tráfico en tiempo real y tecnología de enrutamiento inteligente, lo que permite ajustar las rutas según las condiciones del tránsito.

Según la compañía, el objetivo es ofrecer una experiencia más fluida para quienes necesitan planificar sus desplazamientos sin cambiar de aplicación, especialmente en entornos urbanos complejos.

Yango Group prevé ampliar esta integración para incluir otros servicios vinculados a la movilidad y el turismo, como transporte público, envíos y delivery de comida, en línea con la tendencia de centralizar servicios en plataformas digitales.