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Un coche clásico estadounidense pasa por delante del hotel Grand Aston La Habana en La Habana el 12 de marzo de 2026. Foto: YAMIL LAGE / AFP
Un coche clásico estadounidense pasa por delante del hotel Grand Aston La Habana en La Habana el 12 de marzo de 2026. Foto: YAMIL LAGE / AFP
/ YAMIL LAGE
Por Agencia AFP

La llegada de turistas a Cuba se derrumbó en el primer trimestre del año, afectada por el bloqueo de combustible de Estados Unidos y la suspensión de vuelos internacionales.

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