El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó esta semana que podría ocuparse de Cuba una vez cierre la guerra con Irán, aunque ese conflicto, por ahora, no muestra señales claras de resolución.

Mientras tanto, la presión sobre la isla se ha intensificado. Cuba no solo arrastra más de seis décadas de embargo económico, comercial y financiero, sino que en los últimos meses ha visto restringido su acceso al petróleo, lo que ha agravado una crisis que ya venía golpeando con fuerza su economía.

Estados Unidos, además, ha advertido que podría sancionar a cualquier país que suministre combustible a la isla, en lo que analistas consideran una forma de endurecer la presión sin recurrir a una acción directa.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que funcionarios de su país mantienen contactos con Estados Unidos, aunque aclaró que las conversaciones aún se encuentran en una etapa preliminar. Foto: EFE.

En paralelo, ambos gobiernos han reconocido contactos bilaterales, aunque se desarrollan con discreción y sin resultados concretos hasta ahora.

En este contexto, el diario USA Today informó que el Pentágono estaría intensificando sus planes ante un eventual escenario de intervención, a la espera de una orden directa de la Casa Blanca.

El propio Díaz-Canel elevó el tono al instar a los cubanos a “estar listos” para una posible invasión. “No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla”, afirmó.

El mandatario también insistió en que Cuba es “un Estado amenazado que no se rinde”, y rechazó las versiones que la califican como un “Estado fallido”.

¿Presión o intervención?

Para el analista internacional de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) Ricardo Falla, el escenario actual marca una diferencia respecto a décadas anteriores. “El bloqueo de este gobierno sí es total, algo que nunca se había dado”, señala. A diferencia de otros periodos, explica, Cuba ha perdido fuentes clave de apoyo como el suministro de petróleo venezolano, lo que podría “ahogar” aún más su economía.

Sobre la posibilidad de una intervención militar, si bien no se descarta, considera más probable que Trump aumente aún más la presión, intentando asfixiar al régimen. “Lo más probable es que se intensifique el bloqueo, aunque esto termina castigando más a la población que al régimen”, afirma. También advierte que esto podría implicar “limitar incluso la llegada de ayuda humanitaria, que aún se permitía hace unas semanas”.

Falla ve el escenario armado un poco menos probable en el corto plazo. “Un ataque militar es costoso y dependería del respaldo del Congreso y de la opinión pública”, explica. Cabe señalar que, según una encuesta de The Economist, solo el 23% de estadounidenses está de acuerdo con una guerra con Cuba.

En los últimos meses, la presión y las incautaciones de Estados Unidos a petroleros con crudo de Venezuela han contribuido a reducir los envíos a los socios de Caracas, incluido Cuba.

Sin embargo, el especialista considera que el futuro de la isla estaría condicionado por otro frente abierto de Washington. “Si Trump logra avances en Irán, el tema cubano podría distenderse. Pero si no, podría considerar medidas más drásticas”, indica.

El analista, quien también es docente de la UARM, añade que, más allá del frente político, existe un interés económico de fondo. “Podría empezar a plantearse como una oportunidad de negocio para Estados Unidos”, señala. En ese escenario, Cuba —con una infraestructura muy deteriorada— se convertiría en un espacio abierto para inversiones en sectores como energía, transporte y obras públicas.