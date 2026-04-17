Por Christian Mestanza Arquiñigo

La Habana advirtió el jueves 16 sobre las “serias amenazas” que se ciernen sobre Cuba, incluida una posible “agresión militar” por parte de Washington, según afirmó el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel. La pregunta es inevitable: ¿se trata de una estrategia política interna o de una amenaza real?

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