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Resumen

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habla durante la ceremonia de inauguración de un paso a desnivel en Managua, Nicaragua, el 29 de noviembre de 2018. (Foto de Inti Ocon / AFP)
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habla durante la ceremonia de inauguración de un paso a desnivel en Managua, Nicaragua, el 29 de noviembre de 2018. (Foto de Inti Ocon / AFP)
/ INTI OCON
Por Agencia EFE

El Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, es responsable de la muerte bajo custodia estatal desde 2018 de ocho personas detenidas por motivos políticos, entre ellas la de su hermano Humberto Ortega y la del líder indígena Brooklyn Rivera, concluye un informe de expertos de Naciones Unidas.

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