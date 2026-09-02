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Resumen

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando durante un acto para conmemorar el 47 aniversario de la Revolución Nicaragüense en Managua, el 19 de julio de 2026. (Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP)
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando durante un acto para conmemorar el 47 aniversario de la Revolución Nicaragüense en Managua, el 19 de julio de 2026. (Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP)
/ CESAR PEREZ
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos instó este miércoles al resto de los países a no comerciar con Nicaragua tras la reforma constitucional que busca afianzar al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder y “privar definitivamente” al país de elecciones libres.

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