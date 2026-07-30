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Resumen

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, observa durante la sesión inaugural de la XXIV Cumbre del ALBA-TCP en Caracas, el 14 de diciembre de 2024. (Foto de Juan BARRETO / AFP)
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, observa durante la sesión inaugural de la XXIV Cumbre del ALBA-TCP en Caracas, el 14 de diciembre de 2024. (Foto de Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien recientemente planteó eliminar las elecciones en su país, no tiene intenciones de dejar el poder, advirtió este jueves el diplomático estadounidense Kevin Michael O’Reilly.

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